Persiguen a mi familia: Mauricio Toledo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El exdelegado de Coyoacán y prófugo de la justifica que espera su extradición al país desde Chile, Mauricio Toledo, señaló el Gobierno de la Ciudad de México está realizando una persecución política hacia los miembros de su familia.

Lo anterior luego que la fiscalía capitalina detuviera a Nelson Toledo, hermano del ex diputado federal, por delitos de enriquecimiento ilícito, y quien ya pasó su primera noche en el Reclusorio Norte.

A través de redes sociales, Mauricio Toledo escribió que hay una flagrante violación a la justicia, y que se ha violentado el proceso contra su hermano.

Exhortó a las autoridades judiciales a apegarse a derecho para que prevalezca la justicia y no la venganza.

"Es una flagrante violación a la justicia, el Gobierno de la Ciudad de México extiende como lo denuncié, una persecución política hacia los miembros de mi familia, violentando el proceso legal y los derechos humanos de mi hermano. El encono personal no tiene límites. Exhorto a las autoridades judiciales apegarse a derecho para que prevalezca la justicia no la venganza, el estado de derecho está en riesgo", escribió el político.