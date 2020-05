Personal médico pide apoyo para comprar insumos en Cuernavaca

Ante la falta de insumos en el hospital regional 1 del IMSS de Cuernavaca, trabajadores de salud se aliaron con tres organizaciones civiles para solicitar el apoyo económico de la ciudadanía con cuyos recursos comprarán batas quirúrgicas, cubrebocas, guantes, caretas y otros artículos indispensables para protegerlos del contagio del Covid-19.

"Lo único que queremos es protegernos y seguir ayudando a los pacientes de mejor manera. Los que estamos al frente de la pandemia también nos preocupamos por nuestros compañeros, la familia y los enfermos. Muchos compañeros comienzan a entrar en ataques de pánico o depresivos, es como estar entre el miedo al contagio, contagiar a la familia, no servir en el trabajo o que se nos mueran los pacientes o el miedo de no protegerlos", afirmó Noemi Sotelo, laboratorista en el hospital regional del IMSS.

El temor de los trabajadores es fundado porque el último reporte de la Secretaría de Salud arroja nueve defunciones en ese sector, de los cuales cinco eran médicos, tres enfermeras y un trabajador. En total hay 214 trabajadores de la salud contagiados con el Covid-19 y 128 recuperados. La primera semana de mayo personal de enfermería de este hospital bloqueó la avenida Plan de Ayala para exigir equipo de protección en la atención de pacientes con Covid-19. Los inconformes apoyaron su protesta con pancartas en las que escribieron: "¿Dónde está el material de las donaciones?" y "Zoe Robledo, bono Covid, ¿para cuándo?". En la protesta los enfermeros acusaron que varios de sus compañeros han fallecido por contagios ante la falta de material de protección como cubrebocas N95 y overoles de calidad.

Actualmente los trabajadores de la salud se organizan con la Alianza de trabajadores jubilados y pensionados de Morelos A.C., el Club Rotario Jardines de Cuernavaca, Morelos Unido y juntos crearon la página en Facebook "Morelenses apoyando a morelenses", para transparentar los apoyos económicos. Ahí mismo subirán los ingresos y los recibos por la compra de los insumos. Noemi Sotelo afirma que la necesidad de insumos los llevó a platicar con el empresario Edgar Vargas y acordaron invitar a otras organizaciones civiles para formar este cinturón de apoyo, debido a que muchas de las donaciones que entregan otras organizaciones al IMSS no llegan a las manos de los trabajadores. "Hay donaciones que con la buena voluntad de la gente y las empresas no son tampoco lo que se requiere. Hay cosas que difieren mucho en calidad por ejemplo los gorros quirúrgicos que dan para quienes realizan la tomas de Covid-19 son muy delgados, y los googles no son aptos para las tomas, recordemos que el contagio es por vía aérea", dijo. También hay caretas de donación que no son adecuadas para algunas áreas o los cubrebocas salen con detalle, escasean los guantes y no hay tallas grandes para los enfermeros y para los compañeros de laboratorio. Los guantes que piden, dijo, son de nitrilo porque son gruesos, flexibles y protegen más además son reutilizables en el caso de los laboratoristas.

"Por ser un área donde se manejan muestras o fluidos llevamos una bata que nos dan, pero no nos proveen de zapatos, que si entran en el contrato colectivo, tampoco al personal que va a la zona Covid para la toma de muestras", afirmó.