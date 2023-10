Personas son alcanzadas por un rayo en playa de Michoacán

AQUILA, Mich., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Se ha vuelto viral en internet una secuencia que retrata el momento exacto en el que dos personas que transitaban por una de las playas de Aquila, en Michoacán, son alcanzadas por un rayo.

Hasta el momento no existe ningún reporte oficial acerca del ingreso al hospital de alguno de los afectados, ni se conoce su identidad. Sin embargo, se ha despertado el interés entre la comunidad cibernética acerca de los efectos que este tipo de incidentes puede causar en la salud del ser humano.

"!Que barbaridad! Es impresionante la fuerza con la que cayó. Espero que esas personas logren salvarse.", "¿Cómo están de salud?" y otros mensajes de preocupación son los que se leen en las respuestas citadas a los tuits que han replicado el video.

¿Qué puede pasarte si te cae un rayo?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) las lesiones en el cuerpo humano por el atravesamiento de un rayo pueden provocarse de diversas maneras:

-Descarga eléctrica directa: Las víctimas pueden recibir una descarga eléctrica directa, que frecuentemente es mortal.

-Lesiones por contacto: Esto ocurre cuando el rayo hace descarga sobre un objeto, como, por ejemplo, un automóvil o un poste de metal, que la víctima está tocando.

-Descarga lateral: Esto ocurre cuando el rayo salpica o rebota de un objeto, como un árbol o una persona, a la víctima.

-Corrientes en el suelo: Esto ocurre cuando un rayo cae en el suelo cerca de una víctima y la corriente se traslada del lugar de impacto a la víctima por medio del suelo.

-Serpentina: Cuando el aire está cargado de electricidad durante una tormenta eléctrica, las serpentinas o estallidos de energía pueden saltar hacia arriba desde los objetos que se encuentran cerca del suelo. A veces estos estallidos se desplazan hacia arriba a través de las personas y lesionan a sus víctimas.

-Lesiones por estallidos: El efecto del estallido de los rayos, o sea, los truenos, pueden causar lesiones primarias, como la ruptura de los tímpanos, o lesiones terciarias, como traumatismos cerrados cuando la víctima cae o es arrojada.

Aproximadamente el 10% de las personas a las que les cae un rayo mueren, en su mayoría debido a un ataque cardiaco. Otras lesiones causadas por los rayos incluyen traumatismo cerrado, síndromes neurológicos que generalmente son transitorios, lesiones musculares, lesiones oculares (cataratas inducidas por rayos), lesiones cutáneas y quemaduras.

#Michoacán ? #Aquila

En las playas de Aquila se reportaron dos personas alcanzadas por un ? #rayo. pic.twitter.com/Lniroc49RR — César Jiménez Mtz (@cmjimenezxto) September 19, 2023

¿Cómo puedes protegerte de los rayos?

El CDC recomienda que durante una tormenta eléctrica no toques los teléfonos con cable, ni uses computadoras o equipos electrónicos.

Igualmente, los expertos de este organismo recomiendan mantenerse alejado de las puertas y ventanas, pero sobre todo no recostarse sobre el suelo, ni buscar refugio debajo de un árbol.