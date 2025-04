Vuelo Suborbital de Blue Origin con Mujeres Astronautas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La cantante Katty Perry realizó un vuelo suborbital a bordo de un cohete de Blue Origin junto con otras cuatro mujeres, el recorrido tuvo una duración de aproximadamente 11 minutos.

Se trata del primer vuelo espacial tripulado exclusivamente por mujeres desde 1963 en el histórico viaje en solitario de la cosmonauta e ingeniera soviética Valentina Tereshkova.

Como parte de la tripulación del cohete New Shepard también estuvo a bordo la científica y activista Amanda Nguyen, la presentadora de televisión Gayle King, la cineasta Kerianne Flynn, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe y la periodista Lauren Sánchez, prometida del multimillonario Jeff Bezos.

El vuelo se considera un vuelo espacial porque traspasó la línea Karma, que está a 100 kilómetros de la superficie terrestre, y que es el límite internacionalmente reconocido entre la Tierra y el espacio.

Se trata de un paso significativo para la naciente industria del turismo aeroespacial debido a que se trató de la misión NS-31, de acuerdo con el medio BBC Mundo.

El cohete despegó desde el oeste del estado de Texas a las 08H30 locales (13H30 GMT) y tocó tierra minutos más tarde.

¿Cómo se logró el vuelo del cohete New Shepard?

El cohete New Shepard es un proyecto de la compañía Blue Origin, la cual fue fundada por Jeff Bezos. El multimillonario ya había realizado una misión similar como en la que viajó su prometida, sin embargo, esta ocurrió en el año 2021.

De acuerdo con la página oficial de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) el viaje del cohete New Shepard no fue el primero realizado en el año, pero sí el primero donde únicamente mujeres estaban a bordo.

El vuelo del 4 de febrero, ocupó 17 tecnologías para un vuelo de dos minutos, el cual permitió los investigadores probar y minimizar los riesgos de innovaciones.

En el 2021, el New Shepard se manejó como vehículo de lanzamiento, totalmente reutilizable, transportará tecnologías de la NASA, la industria y el mundo académico. Sin embargo, actualmente se realizan viajes de prueba para posteriormente comercializarse.

Desde ese momento se intentó que los vuelos mostraran el mismo rendimiento durante una simulación de reabastecimiento en órbita.

Su logro se debió por la implementación de aumento Reactor de Aumento de Productos Básicos/Gas de Síntesis Orbital (OSCAR) el proyecto Evolución de Capacidades Integradas de Aterrizaje Seguro y Preciso (SPLICE) y la iniciativa de Servicios de Carga Lunar Comercial (CLPS) de la agencia.

¿Cómo está formado el cohete New Shepard?

De acuerdo con la página oficial de Blue Origin, el "New Shepard" fue nombrado de esa manera en honor al astronauta Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio. Además de que está diseñado para una reutilización operativa y un mantenimiento mínimo entre vuelo

New Shepard es el sistema de cohetes suborbitales totalmente reutilizable de Blue Origin, diseñado para vuelos humanos desde el principio, sin embargo, aún siguen a prueba debido a que todos los cohetes despegan, pero no todos aterrizan.

Los vuelos cuentan con una planeación de 11 minutos, los astronautas sobrepasan la línea de Karmán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio, experimentando varios minutos de ingravidez y contemplando vistas de la Tierra.

Cuenta con una capacidad de seis personas, diseño para estabilizar el propulsor y reducir el uso de combustible, y cuenta con una velocidad del propulsor a solo 6 mph (9,7 km/h), además de que el motor se alimenta con oxígeno líquido e hidrógeno de alta eficiencia.

El cohete está conformado por:

· Cápsula de tripulación

· Aletas de anillo y cuña

· Frenos de arrastre

· Motor BE-3PM

· Aletas de popa

· Tren de aterrizaje