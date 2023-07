Personas trans podrán solicitar cambio de género en credencial de INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL). - El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría que las personas trans podrán solicitar que se les reconozca su identidad de género en su credencial para votar, sin necesidad de tener un documento de identidad rectificado.

El acuerdo establece que la identidad de género es uno de los elementos que constituye la personalidad jurídica y no puede ser motivo de discriminación.

"El derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende todos aquellos aspectos de la vida en que la persona desea proyectarse. En consecuencia, la identidad sexo-genérica se integra como un elemento de autodeterminación y autonomía, que se encuentra protegido por las instituciones jurídicas nacionales e internacionales", señala.

Las personas trans podrán solicitar el cambio que se verá reflejado en el recuadro de "sexo", con la letra "H" o "M" de acuerdo con su identidad de género.

La consejera Carla Humphrey, expuso que esta determinación implica el reconocimiento de la discriminación de que han sido objeto las personas trans, así como la vulneración a sus derechos humanos por parte del Estado mexicano al no establecer herramientas adecuadas e idóneas para respetar su identidad de género.

"Se dejan atrás ideas conservadoras y anquilosadas conforme a las cuales el sexo de las personas es exclusivamente biológico, de suerte que el asignado al nacer es inmutable, concepción conforme a la cual la voluntad de la persona es irrelevante", subrayó.

El consejero Uuc-kib Espadas advirtió que no se están discutiendo derechos humanos, sino las facultades del INE sobre este tema.

Incluso, advirtió que esto podría prestarse a fraude a la ley, como en el caso de solicitar programas sociales para una población en específico.

"No acepto, pues, que se vincule mi oposición a este acuerdo con un prejuicio sobre su significado en términos de los derechos individuales de las personas y de los derechos de las personas LGBT+", sostuvo.

También se planteó la propuesta de incluir el recuadro de "identidad de género" en la credencial de elector, pero fue rechazado.