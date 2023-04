Personas van de rodillas y con enormes cruces al Santuario de Chalma

A-AA+

MALINALCO, Méx., abril 6 (EL UNIVERSAL). – Este jueves más de 8 mil personas llegaron al Santuario de Chalma, Estado de México, solo este día entre las 09:00 y las 14:00 horas algunos de rodillas, otros cargando enormes cruces y cristos en la espalda, todos dando gracias por algún favor que pidieron al Señor de Chalma en el Estado de México.

En este sitio se esperan más de 100 mil personas desde hoy y hasta el domingo, visitando el municipio, de acuerdo con cifras del gobierno local.

Miranda Olvera, un señor de 58 años dijo que tiene 56 años de visitar el Santuario, solo los dos de la pandemia no pudo hacerlo, en su caso, platicó que es una tradición que le inculcaron sus padres, pues el objetivo es recibir la energía más pura que hay y "además hace 10 años le pedí un favor al Santo y me lo cumplió".

Comentó que el pueblo ha cambiado mucho, pues hace años se bañaba la gente con agua negra, pero ahora ha mejorado. "Vengo de la colonia Ampliación de la Ciudad de México, comienzo a caminar de La Marquesa al Santuario y depende de mis pecados la forma cómo canijo, he hecho hasta 17 horas, pero la fe me mantiene en pie".

En el lugar las expresiones de fe se ven en niños muy pequeños y adultos de la tercera edad, todos con el corazón en la mano, entregando lo que tienen agradeciendo lo recibido.

El alcalde de Malinalco, Juan Leonardez Flores, señaló que es uno de los sitios que más gente recibe en esta época, además del turismo religioso, es la gente que busca pasar un fin de semana en convivencia familiar, por lo que se prepararon para dar atención a la gente que lleva de visita, al ser una de las actividades más importantes por la derrama económica que deja el turismo.

"De ello depende mucha gente, que viene a vender comida, productos y atención en hoteles, servicios de todo tipo. En el Santuario de Chalma se congregan turistas de la misma entidad, de la Ciudad de México, del extranjero y tras dos años cerrado el santuario se va recuperando y normalizando su actividad. Lo que tratamos es apapachar más al peregrino, porque sabemos que es una de nuestras mejores fuentes de ingreso".

El Padre Fray Jorge Bautista Monroy de la Orden de San Agustín dijo que en un sentido cristológico es el primer santuario a nivel nacional en donde se dan cita turistas nacionales y extranjeros para visitar al Señor de Chalma, en esta semana en que se celebra la Pasión y la Muerte del Señor.

"Mucha gente viene con fe a agradecerle por algún milagro concedido o para pedirle nuevos milagros. Los feligreses llegan a pagar mandas de salud, personas que han sábado de cáncer, quienes agradecen por ser liberados de un secuestro o de una condena injusta, incluso pedirle ayuda por vicios como el alcohol, las drogas", comentó.

Para este santuario, además de la Semana Santa, otras fechas significativas son la Feria de Navidad (del 20 de diciembre al 9 de enero) y la de Ceniza, es una de las más grandes, incluso en esa época sucedió el accidente de peregrinos, además de la Feria de las Cruces en Mayo, que bajan todas las cruces de los cerros para ser veneradas en el Santuario.

El Padre comentó que, a pesar de la pandemia, la fe no va en decadencia sino tras muchos años cerrado el santuario, los peregrinos fieles al Señor de Chalma llegan para verlo y agradecerle su ayuda.