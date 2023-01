PES rompe con Cuauhtémoc Blanco, lo acusa de corrupto y deslealtad

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., enero 16 (EL UNIVERSAL).- El líder nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, hizo público su rompimiento con Cuauhtémoc Blanco y lo acusó de deslealtad al instituto político que lo llevó a la gubernatura con la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena-PES-PT.

El deslinde, dijo, obedece a que Cuauhtémoc Blanco no gobernó con los valores del PES, "y esto es muy triste porque se tenía todo para hacer un gran gobierno con legalidad, legitimidad y el apoyo presidencial".

Más adelante acusó al gobernador de ser el principal generador de violencia política, violencia criminal y social en el estado de Morelos, sin embargo, eludió ofrecer pruebas de sus señalamientos al decir que obran en la Fiscalía General del Estado carpetas de investigación contra el mandatario morelense.

Señala actos de corrupción

El también dirigente del PES en Morelos contó que en una ocasión estaba con el gobernador en un restaurante de la Ciudad de México, y en estado etílico el mandatario ordenó la liberación de "unos delincuentes comunes para proteger a policías que estaban retenidos".

"Cuauhtémoc tu fuiste el gobernante que sin respeto a la vida y sin agotar todo lo que un gobernante debe hacer, permitiste un linchamiento y me dijiste culero", contó.

Flores Cervantes presumió actos de corrupción del gobierno estatal en la compra de medicamentos para el sector Salud, y en el levantamiento provisional de un "hospital" para la prevención y atención del Covid.

"Su desdén por los morelenses es el sello de su administración, no solo es la Integración de su gabinete, los proveedores del gobierno no son del estado. ¿Y los poblanos? ¿Qué dice el gobernador de ellos? De manera muy frecuente se queja de los empresarios morelenses", compartió Flores Cervantes.

Afirmó que Cuauhtémoc Blanco le pidió abandonar el estado de Morelos porque en caso contrario lo "partiría en cachitos".

Enseguida responsabilizó al gobernador de cualquier daño que suceda contra su persona, su familia y colaboradores.