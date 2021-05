Pesa a veda electoral, AMLO retoma frase "por el bien de todos, primero los pobres"

Pese a la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó su lema electoral que usó por casi 20 años al señalar que si pudiera resumir lo que busca su gobierno es que "por el bien de todos, primero los pobres".

Al encabezar la ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo maya y acompañado por Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, el titular del Ejecutivo federal reconoció que pese a que hay "mucha pobreza", no se puede decir que el presente es igual al pasado.

"Ahora hay libertades, son notorias y públicas, se expresan sin censura hay sobretodo una nueva libertad de hacer justicia para bien del pueblo, como en los tiempos de la revolución mexicana, tan es así que por eso estamos ofreciendo perdón y exponiendo que jamás vamos a olvidar a los pobladores del México profundo.

"Si tuviera que decir en una frase qué busca el gobierno que represento diría, por el bien de todos primero los pobres y arriba los de abajo y abajo los privilegios", comentó.

El presidente López Obrador señaló que esta ceremonia de perdón del Estado mexicano se realiza por un imperativo de ética de gobierno, pero también "por convicción propia ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras, en la conquista durante los tres siglos de dominación colonial y en los dos siglos del México independiente".

En compañía de funcionarios federales, y por gobernadores de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, el presidente López Obrador aseguró que el compromiso de su gobierno es escuchar y atender a toda la población, pero darle preferencia, indicó, a los más necesitados.

"En especial a los mayas y a los indígenas de todas las culturas de México, así lo estamos haciendo aquí en Quintana Roo y en el país entero".

Señaló que no describiría los programas y acciones que su administración ha realizado en beneficio de la población porque se encuentra en veda electoral y para evitar que sus adversarios conservadores "o neoporfiristas" lo ataquen como, reclamó, es costumbre.

"No describo programa por programa, acción por acción, beneficio por beneficio porque estamos en veda electoral y no quiero que se malinterprete o se use de pretexto para que nuestros adversarios conservadores, o neoporfiristas nos ataquen como es costumbre", agregó.

Este lunes EL UNIVERSAL informó que desde el inicio del proceso electoral federal -en septiembre de 2020- al 20 de abril de este año el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido al menos 13 quejas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta intromisión en el proceso electoral debido a sus expresiones político-electorales en sus conferencias mañaneras.

De acuerdo con el registro que lleva la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del organismo autónomo, de esas 13 quejas, cuatro fueron en 2020 y nueve han sido presentadas este 2021.

Del total, cuatro recibieron medidas cautelares, dos han sido desechadas por no encontrar violación a la norma, cinco en trámite y dos han sido remitidas a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para su resolución.

El 31 de marzo la Sala Superior del TEPJF determinó que durante el proceso electoral, el Mandatario no podrá usar sus conferencias para difundir logros de gobierno, presumir programas sociales, elogiar o atacar gobiernos locales ni hacer comentarios sobre los comicios, y se deberá limitar a presentar información de carácter institucional sobre educación, salud y protección civil.