Pese a amparo, Layda Sansores va con audios contra "Alito" y Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Layda Sansores anunció que este día sí habrá "Martes del Jaguar", y esta vez hablará sobre Alejandro Rodríguez, de Campaigns and Elections, además de continuar exhibiendo información sobre Ricardo Monreal, pese al amparo obtenido por el legislador.

La gobernadora de Campeche aseguró que en esta ocasión difundirá un nuevo audio y mensajes de Alejandro Moreno, a quien apoda "Lord Brother".

"Nuevo audio y también mensajes de #LordBrother, va doble en este #MartesDelJaguar porque usted lo pidió. Atención, Monreal y Alejandro Rodríguez de Campaigns and Elections, nos vemos a las 8 pm".

Este martes, el presidente de la Jucopo obtuvo un amparo por un juez de Distrito y se le concedió la suspensión provisional que, de acuerdo con tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede para que los responsables, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y demás autoridades, se abstengan de continuar realizando publicaciones, así como que eliminen de internet y de las redes sociales las publicaciones "que a todas luces son falsas, carentes de veracidad, objetividad e imparcialidad, además de que con su utilización las autoridades actúan con ilegalidad, rebasando sus facultades".

Cabe destacar que el martes pasado, Sansores San Román no emitió capítulo del "Martes de Jaguar", debido a que estuvo presente en la celebración del Día de Muertos en el estado que gobierna.

No obstante, este martes anunció que sí habrá emisión del programa y que hablará sobre estos tres personajes políticos.

Difunde chats de Monreal y "Alito" Moreno.

Cabe recordar que el pasado martes 25 de octubre, Layda Sansores arremetió contra el senador Ricardo Monreal, al señalar vínculos con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues mostró supuestos chats en los que circula información sobre juicios de amparo, alianzas y circulación pública de información privada.

Por su parte, Monreal contestó dos días después, el 28 de octubre que los supuestos mensajes que dió a conocer la gobernadora de Campeche eran falsos y truqueados.

Y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la mandataria de Campeche por la probable comisión de delitos en su contra.

El pasado martes 25 de octubre, la gobernadora de Campeche dio a conocer supuestas captura de pantalla de conversaciones del chat entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, en las que trataban asuntos sobre amparos y filtraciones de información.