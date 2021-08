Pese a descalificaciones, consulta salió bien y el INE fortalecido: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la consulta popular fue un éxito "contra viento y marea, contra descalificaciones y abiertas mentiras".

"A pesar de todas las adversidades, de los intentos de descalificación, la consulta salió bien y el INE salió fortalecido", sostuvo.

En entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola, Córdova admitió que le dio gusto que el Presidente reconociera que la consulta fue un éxito.

Por ello, recordó que el INE ya había anticipando que la consulta de este domingo sería exitosa por la organización, la capacidad logística y el compromiso de la ciudadanía.

Por otra parte, mencionó que antes, durante y después de la consulta popular se dijeron "muchas mentiras", como que el INE cambió la fecha de la consulta para no empalmarla con la elección, o que no puso otras casillas, o que no dio la difusión debida.

"Los detractores del INE han estado una y otra vez tratando de descalificar el trabajo de esta autoridad electoral", señaló.

Ante esto, afirmó que el órgano electoral logró realizar la primer consulta popular hecha con todas las de la ley y de la constitución, "y eso es algo que hay que celebrar".

Asimismo, recalco que el INE no se subordina a ningún poder y no trabaja para ningún interés político, "hoy es la institución que más confían las y los mexicanos".

Sobre los videos que circularon en redes sociales de una supuesta alteración de boletas, el consejero presidente del INE explicó que la ley prevé que cuando termina la votación, lo primero es cancelar las boletas sobrantes para que a nadie se le ocurra marcarlas.

Sin embargo, los ciudadanos que participaron en las casillas, por "sentido común", empezaron a adelantar el trabajo de cancelar las boletas para irse más temprano, lo cual, recalcó, es indebido.