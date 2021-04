Pese a ganar amparo, 15 ancianos zapotecos siguen sin vacuna

A 12 días de que 15 ancianos zapotecos de Unión Hidalgo ganaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para acceder a la brevedad a la vacuna contra el Covid-19, esto no se ha concretado pues no han recibido respuesta de la Coordinación Estatal del programa "Correcaminos", indica a EL UNIVERSAL el abogado y promotor de los amparos, Edward Regalado Martín.

El abogado explica que por razones de competencia, los amparos ganados se remitieron a Salina Cruz y el juez dictó este jueves otra orden de que en 24 horas le informen a las autoridades cómo van con el cumplimento.

"Todas las autoridades han contestado diciendo que quien debe comprar las vacunas es el Gobierno Federal y quien en particular debe atender este tema es el Coordinador Estatal "Correcaminos", por lo que este último funcionario es quien falta de contestar", indicó el abogado vía telefónica.

Además, también está pendiente la respuesta sobre el amparo que se interpuso en el mismo juzgado de la Ciudad de México, pero ahora de parte de 300 ancianos zapotecos de la misma comunidad.

De acuerdo con el abogado, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue consultado en la conferencia matutina sobre los amparos interpuestos por los ciudadanos de Unión Hidalgo, evadió responder y mezcló el caso con los amparos interpuestos por un grupo de médicos privados que también recurrieron a esta figura legal para acceder a la vacuna.

Al respecto, el mandatario consideró que estas acciones, ampararse para que los vacunen, no son "morales", aunque reconoció que si un juez ordena vacunarlos, lo hará.

Aun cuando el Istmo de Tehuantepec ocupa el segundo lugar con el mayor número de fallecimientos por Covid-19, hasta el momento es la única región de Oaxaca en la que ninguno de sus municipios ha recibido la vacuna, pero se anunció que aquí se aplicará la de una sola dosis, de origen chino y de la farmacéutica CanSinoBio.

Durante la semana, las autoridades de municipios como El Espinal anunciaron que la vacunación comenzaría este fin de semana, pero luego se retractaron, argumentando que aún no se cuenta con una fecha precisa, pero que ya están listas las sedes de vacunación.