Pese a hechos de violencia, elecciones en BC fueron pacíficas: AMLO

El presidentes Andrés Manuel López Obrador destacó que las pasadas elecciones en Baja California se llevaron a cabo en paz y no se registraron hechos de violencia.

No obstante, el pasado 6 de junio, en plena jornada electoral una cabeza humana fue arrojada en una casilla en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Los hechos se registraron en la casilla ubicada en el fraccionamiento Terrazas Del Valle, mientras se celebraban las votaciones.

"Fue muy importante que se llevaran a cabo las elecciones en paz en Baja California y que no se manifestara ningún acto de violencia, que todo transcurría en calma y que no había protestas y conflictos postelectorales".

Acompañado por el gobernador Jaime Bonilla e integrantes de su gabinete, el presidente López Obrador destacó que los bajacalifornianos con mucha responsabilidad renovaron a sus autoridades.

"Que de manera muy inteligente en Baja California, como en todo el país, se expresó una voluntad en favor del cambio verdadero, que contienen la transformación, una voluntad colectiva que de manera democrática quiere la transformación en nuestro país".

De buen humor el presidente López Obrador recordó que el gobernador Bonilla es su amigo. "Por lo que no soy nada objetivo cuando se trata de evaluar el trabajo de Jaime, que es mi amigo, entonces me abstengo".

Antes el gobernador de Baja California presumió al titular del Ejecutivo que el estado es lopezobradorista y lo han demostrado en las últimas tres elecciones.