Pese a inundaciones, empleados de Coppel ofrecen servicio

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- En redes sociales se viralizó un video, en donde se ve a unos empleados de la tienda departamental Coppel en medio de una inundación; sin embargo, el agua no los paró y continuaron ofreciendo créditos en Ciudad del Carmen, Campeche.

Por medio de TikTok, el usuario @luischalop difundió el peculiar video, en el que se observa a dos mujeres y un hombre ofreciendo créditos de dicha tienda.

-"¿Señora ya cuenta con su crédito Coppel?".

-"La podemos tramitar, amiga, solamente con tu credencial de elector".?-"Cuando lo tengas (crédito) te damos el 25% de descuento".

Hasta el momento, el video cuenta con más de 800 mil reproducciones, alrededor de 132 mil "likes" y con casi 2 mil 500 comentarios por parte de usuarios:

"Los de Coppel no pierden el tiempo", "Eso sí es amar su trabajo", "Esos de Coppel son tremendos, Coppel no te abandona", "¡¡Esa es la actitud!!", "La mejor publicidad", son algunos comentarios por parte de usuarios.

@luischalop