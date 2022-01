Pese a la ola de contagios de Covid-19, destinos turísticos presentan gran afluencia

Pese a la ola de contagios de Covid-19 en todo el país, varias ciudades, principalmente destinos turísticos, presentaron el pasado fin de semana una movilidad normal, con cientos de personas en las calles y sin normas sanitarias.

En Guerrero, ayer domingo la Secretaría de Salud reportó 666 nuevos casos en las últimas 24 horas, pero las aglomeraciones, los eventos masivos y las fiestas no paran.

El fin de semana fue intenso en Acapulco. Comenzó con el Félixfest. El senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, festejó su cumpleaños 65. Por la noche, decenas de seguidores morenistas comenzaron a llegar a la calle Robles, en la colonia Marroquín, a la casa del legislador, para felicitarlo.

Al otro día llegó el mariachi, la banda de chile frito, hubo karaoke y baile. Todo el viernes la casa del senador estuvo llena: gente entraba y salía. De todo dio cuenta el propio Salgado Macedonio en transmisiones en vivo en su Facebook.

El sábado, la Arena Coliseo de Acapulco reabrió sus puertas. La función de reapertura estuvo llena. El encargado de cortar el listón de la lucha de reapertura fue Salgado Macedonio. En fotografías que circularon en redes sociales se muestra cómo las gradas estaban pletóricas.

El pasado domingo, Acapulco promedió 60% en ocupación hotelera, casi al tope del aforo permitido. Las playas lucieron ocupadas y las calles de la Costera Miguel Alemán, con decenas de paseantes, incluso, hasta los yates estuvieron repletos.

En contraste, en el zócalo, decenas de personas hacían fila para aplicarse la prueba Covid-19. No es una situación nueva, ya que casi toda la semana no ha parado de llegar la gente.

Hay días en que los reactivos se terminan, pero la fila sigue.

En otro lado del país, en La Paz, niños, jóvenes y adultos, residentes y turistas salieron a pasear por el malecón, lo mismo en patines que en bicicletas o caminando. Algunos iban con cubrebocas, pero otros no.

Los sitios públicos del destino turístico siguen frecuentados, pese a los más de 4 mil contagios activos en la ciudad y los más de 7 mil en todo el estado.

Los llamados de las autoridades a mantener la sana distancia para evitar contagios, pues Baja California Sur ha registrado hasta mil nuevos casos en 24 horas, quedan atrás frente al ánimo recreativo. La SEP suspendió las clases presenciales, tentativamente, hasta el 24 de enero, mientras, los jóvenes "pasan lista" en parques y el malecón.

"La gente está más despreocupada que en las olas anteriores, está como más relajada la convivencia; la asistencia a lugares públicos, sin considerar los protocolos. Incluso, en sitios abiertos, sin el distanciamiento social ni el uso correcto de cubrebocas", dijo Javier Martínez, quien se ejercita en el malecón.

En Jalisco, pese al incremento de contagios, donde durante los últimos días se han registrado más de 2 mil nuevos casos diarios, hoy reiniciarán las clases presenciales y la movilidad en la capital del estado continúa de manera normal.

La gente acude a los tianguis, centros comerciales, corredores gastronómicos, parques y sitios de esparcimiento, incluso, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, se jactó de la asistencia a los estadios, los únicos sitios en los que se redujo el aforo a 60% como medida preventiva desde el viernes pasado.

El gobierno estatal decidió imponer la presentación de certificado de vacunación o prueba PCR negativa con un máximo de 48 horas de vigencia para quienes quieran acceder a estadios, sitios de conciertos, bares, casinos o centros nocturnos.

En Oaxaca, la necesidad de los habitantes de la ciudad de salir superó las amenazas.

Patricia Vega, comerciante y quien mantiene abierto su establecimiento de venta de comida desde el inicio de la pandemia, comentó que aunque en un inicio la actividad comercial se vio disminuida, personas procedentes de municipios conurbados y empleados de comercios nunca dejaron de trabajar.

"Claro que tenemos miedo de resultar infectados, pero también tenemos necesidades, nuestro trabajo sostiene familias e indirectamente da empleo a otras familias", señala.

Escenas similares se vieron en Ciudad Juárez y León, Guanajuato, donde inició la feria y donde se esperan, por lo menos, 4 millones de visitantes.