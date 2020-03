Pese a pandemia de coronavirus, Inegi continúa con Censo de Población

Pese al aumento de contagios del coronavirus (Covid-19), que ya registra 164 casos positivos en México y al menos un fallecimiento, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi) dio a conocer que no se suspende el Censo de Población y Vivienda 2020, pero que se tomarán "medidas extraordinarias para disminuir el riesgo de contagio".

A través de un comunicado, el Inegi aseguró que las medidas tomadas corresponden a las establecidas por la Secretaría de Salud federal para la fase uno de la emergencia, y en él enlistó medidas como que los encuestadores tienen prohibido tener contacto físico con los entrevistados; deben mantener una distancia de un metro y medio respecto a quien conteste el cuestionario y por ningún motivo pueden ingresar al domicilio de la persona.

También aseguró que al personal se le asignará recursos adicionales para la compra de materiales de prevención como jabón y gel antibacterial.

Entre las medidas anunciadas también destacan que los entrevistadores que estén dentro de los grupos vulnerables al Covid-19 no realizarán entrevistas en viviendas y se retirará de manera inmediata a cualquiera que presente síntomas de infección respiratoria.

El Inegi aseveró que al no requerir concentración masiva de personas, las entrevistas domiciliadas del censo no se consideran actividades de riesgo por las autoridades sanitarias, a pesar de ello, señaló que a partir del 23 de marzo, cuando se prevé que se disparen los contagios y se entre en la segunda fase de la emergencia, "se promoverá de forma intensiva que la población responde al censo a través del sitio de internet censo2020.mx o vía telefónica", iniciativa denominada "Cénsate tú mismo".

Además, exhortó a la población a contestar a la brevedad el cuestionario para disminuir el contacto físico y no se tenga que regresar a la vivienda.

"Seguiremos atentos a las instrucciones que determinen las autoridades sanitarias para aplicarlas responsable y oportunamente, cuidando en todo momento la salud de los mexicanos", concluyó el instituto.