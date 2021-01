Pese a pandemia, siguen fiestas en Puerto Escondido

Pese a que el estado de Oaxaca continúa en la fase naranja en el semáforo epidemiológico del gobierno federal, y a los múltiples llamados de los Servicios de Salud (SSO) ante el riesgo que representa la pandemia de Covid-19, en Puerto Escondido, en la región Costa de Oaxaca, continúan los eventos y fiestas, principalmente de música electrónica en bares y clubes privados.

Tras dar a conocer la realización de una serie de fiestas masivas en un bar de playa Zicatela, en las que decenas de personas se reunieron para celebrar Fin de Año, vecinos de esta ciudad turística denunciaron a EL UNIVERSAL que este tipo de eventos continúan realizándose a la vista de todos.

El pasado 3 de enero, se dio a conocer que en el bar La Piedra de la Iguana se realizó una de estas fiestas de música electrónica, la cual congregó a decenas de personas que convivieron sin cumplir las medidas sanitarias como la sana distancia o el uso de cubrebocas, según se observa en imágenes compartidas en redes por el mismo establecimiento.

Tras lo anterior, un grupo de vecinos se ha organizado para reportar este tipo de eventos a la autoridad municipal y que se tomen medidas al respecto.

Según videos e imágenes compartidos a este diario, durante esta semana los eventos se siguieron realizando. En uno de los clips, por ejemplo, se observa a gente reunida y bailando al ritmo de batucada en un lugar de nombre Xcaanda, ubicado también en playa Zicatela. Aunque los vecinos reportaron el evento hasta con videos, y la autoridad envió una patrulla, el sitio no fue clausurado.

Esa es precisamente la queja de los vecinos, pues señalan que las autoridades municipales no atienden las denuncias y cuando lo hacen, sólo se conmina a los organizadores a finalizar el evento, sin que se les sancione.

El otro riesgo, advierten, son las fiestas en locaciones secretas, pues muchas veces se trata de lugares clandestinos y sin licencia para tal fin; además de que, al no dar a conocer la ubicación, es más complejo verificar que se cumplan las medidas sanitarias.

"Estos eventos generan grandes ingresos, incitan a la gente a reunirse en plena pandemia sin ninguna protección hasta las cinco o seis de la mañana, e incluso, tienen after party", denuncian.

Ejemplo de ello es el festival "Sono Escape to Paradise", programado para realizarse del 7 al 10 de enero en Puerto Escondido, con la participación de más de 10 DJ´s y que contaría con eventos en piscinas y playas, de las 11:00 a las 23:00 horas, y con after party, en locaciones secretas, hasta las cinco de la madrugada.

El evento se promocionaba como un "festival petit" libre de Covid y con altas medidas sanitarias y de acuerdo con información de su página los pases iban desde los mil 500 pesos para uno de los eventos, y hasta 13 mil el VIP para tener acceso a todo el festival y en sitios privilegiados.

Tras los reportes oficialmente, el festival de cuatro días fue suspendido, y según los organizadores serían reprogramado, pero los vecinos están seguros de que fue el evento que se realiza desde hace algunas noches en Xcaanda.

De acuerdo con información proporcionada por Evelio Santos, regidor de Turismo de Santa María Colotepec, desde el martes de esta semana se han realizado operativos en playas como Zicatela y hasta se ha suspendido la operación de algunos bares, pero los vecinos lamentan que éstos sólo se realicen a las 11 de la noche, y cuando se pide la presencia policial en las madrugadas, no hay quién les conteste.

EL UNIVERSAL buscó al regidor y a la autoridad municipal de Colotepec para profundizar y dar a conocer las acciones que se realizan contra estas denuncias, pero no se obtuvo respuesta.

Hasta el último reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la región Costa acumula un total de mil 498 casos confirmados de Covid-19, de los cuales mil 323 pacientes se han recuperado y 147 han fallecido; además hay otras 496 personas en espera de los resultados de la prueba, por lo que se consideran sospechosas al virus.

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias del estado han lanzado múltiples llamados a quedarse en casa y a reducir la movilidad, evitando fiestas y reuniones, mismo que han dirigido en especial a los jóvenes. Además, el domingo pasado agradeció a los visitantes que siguen las medidas sanitarias y recordó a los turistas que enfrentar la pandemia es un trabajo conjunto y que se necesita de su colaboración para lograrlo.