Pese a una "brutal campaña mediática", se fortalece la CNDH: Piedra Ibarra

"A pesar de la brutal campaña mediática que enfrentamos desde hace dos años", el esfuerzo por transformar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha sido estéril, afirmó la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra.

"Al pueblo no se le engaña, todas nuestras acciones han sido orientadas en beneficio de las víctimas y se expondrán siempre con transparencia", dijo al presentar este martes su informe anual ante la Cámara de Diputados.

Piedra Ibarra aseguró que hoy no se emiten recomendaciones a modo, o acordadas con la autoridad, y que pese a la pandemia de Covid-19, la Comisión no ha cesado ningún día en brindar atención a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo.

"Hoy no se emiten recomendaciones a modo, o acordadas con la autoridad, con ellas, con todas se procura el diálogo, la comunicación, pero que quede claro en esta nueva etapa la CNDH no tiene más compromiso que con el pueblo de México y con los derechos humanos".

Dijo que al inicio de su gestión heredó 508 recomendaciones sin cumplimiento. Una, la más antigua, fue emitida en 2011, la de la guerra sucia; seis en 2009 y 35 en 2013, 75 en 2017, 86 en 2018 y 94 en 2019, indicó.

"Están pendientes los hechos de San Fernando, de Nochixtlán, de Tlatlaya y la del caso Iguala y se han estado concluyendo expedientes de queja que tenían al menos cinco años sin atención alguna".

Además de eso, comentó, en 2021 emitió un total de 155 instrumentos recomendatorios, 53 más que el año pasado, y el más alto número histórico de recomendaciones emitidas por la CNDH desde que se integró este organismo constitucional autónomo.

"146 recomendaciones particulares, siete recomendaciones por violaciones graves y dos recomendaciones generales. Como resultado de la emisión de estas recomendaciones, se atendió a 22 mil 994 personas en situación de víctimas, de las cuales logramos tener un impacto en 60 de ellas, a partir de las recomendaciones por violaciones graves y todas han sido integradas y emitidas teniendo presente el interés superior de las víctimas".