Pese a ventaja de Morena, alianza está creciendo y en muy buen punto de arranque: Marko Cortés

El líder nacional del PAN, Marko Cortés justificó los números de la encuesta "Rumbo a San Lázaro" que publica EL UNIVERSAL este martes y en la cual Morena se mantiene con ventaja sobre la alianza opositora "Va Por México", y dijo que se encuentran en un muy buen punto de arranque.

En conferencia de prensa, el líder panista recordó y ejemplificó que en el 2019 y 2020 en las elecciones locales de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Puebla e Hidalgo, Morena iba arriba en las encuestas, y terminó perdiendo la elección.

Pronosticó que el próximo 6 de junio, día de la elección, no tiene duda de que van a tener un buen resultado electoral para construir lo que tanta falta le hace a México: "una nueva mayoría en la Cámara de Diputados".

"En todas las encuestas, solo como partido y en la coalición Va Por México, estamos creciendo y estamos en muy buen punto de arranque para lograrlo. Recuerden que en el 2019, cuando fuimos en la elección de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, ahí Morena estaba arriba en las encuestas y terminamos ganando en los tres estados y en el caso de Puebla, donde ganó otro impresentable, AN como partido frente al partido de Morena le ganó en el voto a voto, por supuesto que le vamos a ganar, así como en el 2020, el PRI a pesar de que Morena estaba arriba en las encuestas no ganó la elección, y en el caso de Hidalgo el gran perdedor fue Morena, nosotros tuvimos 10 u 11 municipios, el PRI ganó la mayoría y en las encuestas estaba arriba Morena, Morena es un partido caótico como su gobierno y por ello, no tengo duda que vamos a tener un buen resultado electoral y que vamos a construir lo que tanta falta le hace falta a México una nueva mayoría en la Cámara de Diputados", dijo el líder nacional panista.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó una encuesta en la que se describe que rumbo a San Lázaro, Morena, PT y Verde aventajan con el 43% de la intención de voto, a la alianza opositora del PAN, PRI y PRD, quienes obtuvieron el 29%.

Por esto, Marko Cortés dijo que se requiere de una nueva mayoría que les permita corregir el rumbo, para reconducir la economía, para que ésta vuelva a crecer y se generen empleos que tanta falta hacen, para que se apoyen a los pequeños negocios que los dejaron a su suerte, y que dijeron que cierre y quiebre aquel que tenga que quebrar.

"Por ello es que nosotros estamos trabajando para recuperar el recurso que se le quitó al sector salud, para que no vuelva a ocurrir que la gente tenga que hacer filas toda la noche para que se le vacune, para que no se hagan compras erróneas de medicamentos y hoy tengamos una escases en todo el país, para que no se recorten los recursos para la seguridad de los mexicanos como ocurrió con el FortaSeg en los municipios, por eso estamos trabajando en una nueva mayoría y no tengo duda que lo vamos a lograr", dijo el líder panista.

Sobre la opinión que dieron algunos politólogos sobre los candidatos de la alianza opositora de que son puros "dinosaurios" y "cartuchos quemados", Marko Cortés defendió a sus abanderados y dijo que de los 152 de 300 candidatos que Acción Nacional propone, solo o en coalición, 42 son personas q provienen de la sociedad civil, que no han militado o militan en algún partido político.

"Son auténticos productores rurales, empresarios, deportistas olímpicos, tenemos un gran número de candidatos de la sociedad civil que ha propuesto AN por sí solo o dentro de la coalición que son siglados por AN dentro de la coalición", dijo el panista.