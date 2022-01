Pese al incremento de Covid, no son necesarias las clases virtuales: Sheinbaum

Pese al incremento de casos de Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no son necesarias las clases a distancia ya que se pueden mantener las clases presenciales.

"Consideramos que no es necesario las clases a distancia en estos momentos, que se puede mantener las clases presenciales y que todos los días vamos a estar analizando para el beneficio de toda la población", dijo tras concluir el evento del anuncio de herramientas digitales para niños de escuelas públicas.

Previamente, Sheinbaum Prado aseguró que el impacto de no acudir a los centros escolares puede ser mayor, incluso que la propia enfermedad del Covi-19.

"Es importante que todos asistamos a la escuela; es muy alto el porcentaje de personas que asisten a la escuela ya en todo el país y la Ciudad de México, pero es muy importante que sigamos viniendo a la escuela. Lo mejor es protegernos con la vacunación, con las medidas que ya conocemos", afirmó.

Además, la jefa de Gobierno reconoció la labor del personal educativo durante la emergencia sanitaria y el apoyo de las madres de familia.

"Siempre les aplaudimos a los médicos, al personal de salud, que ha puesto su vida en esta pandemia, pero hay que darle un gran aplauso a las maestros y maestras, al personal educativo que ha puesto su alma y su cariño para la educación en este periodo y también en particular a las madres de familia que también han sido heroínas en todo este periodo", dijo.