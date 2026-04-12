Pésele a quien le pese, seguiremos gobernando: CS

Emiliano Zapata, Mor.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la entrada en vigor de la reforma constitucional que elimina las llamadas pensiones doradas a exfuncionarios de alto nivel; asimismo, afirmó que seguirá gobernando para el pueblo de México, "pese a quien le pese".

De gira por Morelos, Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno mantendrá su enfoque social: "Así vamos a seguir gobernando. Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México", remarcó.

En este sentido, durante un evento del Programa Vivienda para el Bienestar, la Mandataria destacó que con la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones se pone fin a esquemas de retiro que permitían a exservidores públicos recibir ingresos mensuales de hasta un millón de pesos, provenientes de dependencias como la extinta Luz y Fuerza del Centro, la CFE o Pemex.

Sheinbaum insistió en que esta medida responde al principio de austeridad republicana y a la premisa de que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", lo que —dijo— permitirá liberar recursos para programas sociales.

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En ese sentido, la Presidenta celebró también la condonación de créditos impagables para cinco millones de familias en el país, al considerar que muchas de esas deudas ya habían sido cubiertas en términos reales.

"Ya se les quitó esa angustia (...) es justo que se les quitaran las deudas, porque ya habían pagado lo suficiente", expresó.

Asimismo, adelantó que su administración mantiene el compromiso de construir un millón 800 mil viviendas, como parte de una nueva política habitacional orientada a garantizar el acceso a la vivienda digna.

Sheinbaum también criticó los rescates carreteros y las privatizaciones de décadas anteriores, al argumentar que estos esquemas beneficiaron a grandes empresas, mientras se trasladaban los costos a la ciudadanía.