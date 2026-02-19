Pesquisa sobre Guthrie se extiende a México

Ciudad de México.- En un nuevo giro en el caso del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie, medios afirmaron, citando a autoridades, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) intenta averiguar si la mujer fue trasladada a México.

TMZ, una revista del medio de espectáculos que ha seguido de cerca el caso Guthrie y que afirma haber recibido notas pidiendo rescate por Nancy, señaló este miércoles que, de acuerdo con fuentes policiales involucradas en la investigación, el FBI se puso en contacto con fuerzas federales mexicanas, con el objetivo de que difundan la noticia del secuestro y la posibilidad de que la madre de Savannah haya sido trasladada a México.

El medio subrayó que, no hay pistas sólidas del paradero de Nancy y que un eventual traslado habría ocurrido días después del secuestro, no de inmediato.

El diario "The New York Post" dijo que sus fuentes le confirmaron, asimismo, que el FBI está en contacto con las autoridades mexicanas como parte de los esfuerzos de búsqueda.

En tanto, las Madres Buscadoras de Sonora se sumaron a la búsqueda de Guthrie. Cecy Flores, líder del colectivo de búsqueda informó a El Universal que Savannah Guthrie le pidió ayuda. "Nos solicitó el apoyo para difundir", resaltó.