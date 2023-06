Pide AMLO a extrabajadores de Mexicana de Aviación retirar amparos para poder usar la marca

A-AA+

CIUDAD MADERO, Tamps., junio 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mes a los trabajadores de Mexicana de Aviación para que rectifiquen y junto con sus abogados retiren los amparos para usar la marca.

"Quiero aprovechar para decirles que nos ayuden porque van a perjudicar a miles de trabajadores, que ayuden y contribuyan para que reciban sus recursos los trabajadores en activo y jubilados de Mexicana", señaló en su conferencia mañanera de este jueves en las instalaciones de la Primera Región Naval.

López Obrador recordó que ya había un acuerdo para compra de la marca y usarla en la nueva aerolínea que planea crear su gobierno, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Advirtió que, si no se llega a un arreglo, se buscará una nueva marca, y no recibirán nada.

Recordó que Mexicana es un emblema para el país, pero unos abogados aconsejaron a los trabajadores para meter amparos, con el argumento de que les corresponde más dinero.

El presidente López Obrador instruyó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que esperen un mes más con la posibilidad de que los trabajadores amparados se desistan.

"Si no se desisten están en un error, porque no van a recibir nada, ni la mayoría de los trabajadores, porque tendríamos que ver cómo registramos una marca para que empiece a volar la línea aérea", advirtió.