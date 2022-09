Pide AMLO a Israel acelerar extradición de Tomás Zerón

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Israel acelerar la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, y acusado de tortura en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel, no pueden estar protegiendo a personas así".

Ello en referencia a un video del exfuncionario en el cual se ve como él y sus colaboradores aplican torturas y amenazas a uno de los detenidos del caso Ayotzinapa.

"Este es un hecho de tortura", dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo destacó que el primer ministro de Israel, Yair Lapid, se ha portado muy bien y le envió una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a ayudar con la extradición de Zerón que es requerido por la justicia mexicana.

"Pero ya ha pasado mucho tiempo", dijo el Presidente, quien agregó que no es necesario enviarle una misiva al Mandatario israelí.

"No es para presumir, pero la mañanera llega a varias partes y si no se informan".