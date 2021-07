Pide AMLO a Murat que acate sentencia de reconexión de Ayutla

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que atienda y acate la sentencia definitiva emitida por un tribunal colegiado federal, en la cual se ordena la reconexión de San Pedro y San Pablo Ayutla a su manantial, mismo que les fue despojado en junio de 2017 por un grupo armado de Tamazulápam del Espíritu Santo.

Lo anterior lo expresó el mandatario durante su conferencia matutina a pregunta expresa del reportero Ernesto Ledesma de Rompe Viento TV, quien le explicó al Presidente que en una entrevista previa con Murat, el gobernador se comprometió a reconectar al agua a esta población ayuujk de la Sierra Norte de Oaxaca al siguiente día de que se emitiera la sentencia definitiva, pues aseguró que existían procedimientos legales que le impedían hacerlo de forma previa.

"Pues pedirle al gobernador que atienda esta resolución y pedirle a las dos comunidades que ya lleguen a un acuerdo, que partir de esta resolución ya se reconcilien y se resuelva el problema, por lo menos una parte, porque hay un asunto agrario pendiente... el problema del agua, ojalá", expresó López Obrador.

También le pidió al gobernador de Oaxaca que ayude a convencer a los involucrados a que acaten la sentencia definitiva, de no hacerlo se tendría que recurrir a la fuerza pública o remover a las autoridades, opciones que rechazó dado que harían que se extendiera el conflicto.

"Le pedimos a Alejandro Murat, para que él intervenga, se cumpla la resolución y se cuide el procedimiento legal y convenza".

Lo anterior lo dijo dado que considera que la comunidad a la que hace referencia la sentencia (Tamazulápam) podría no aceptar el fallo y declararse "en rebeldía", en cuyo caso, detalló, se tendría que aplicar la resolución con el uso de la fuerza pública o quitar a las autoridades.

"Si ya hay esa resolución y ya es definitiva, que hoy mismo vayan servidores públicos de Oaxaca a hablar con las partes, que se los pedimos a los dos pueblos y que demuestren que son capaces de perdonar, que nos den una lección a todos... porque nosotros no podríamos usar la fuerza, no nos correspondería... no quiero que se use la fuerza, lo que quiero es el diálogo con compromiso".

El Presidente aseguró que la autoridad siempre tiene que buscar actuar con justicia y no inclinar la balanza, pues aseguró que una organización social puede defender o estar a un lado de un grupo, pero que desde el gobierno se debe buscar el diálogo para resolver conflictos en paz, aunque haya una resolución legal de por medio.

Agregó que la gente "es muy prudente y muy sabia, y nos tiene confianza" y deseó que "con ese llamamiento se resuelva ese asunto". Además, adelantó que este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dará a conocer hoy una recomendación sobre el tema.

La sentencia definitiva que ordena a autoridades estatales y federales la reconexión de Ayutla al agua de su manantial es respuesta a una amparo interpuesto en agosto de 2017 por 78 comuneras, comuneros y pobladores y sobre el que en 2020 el Juzgado Tercero de Distrito sentenció que se restablezca el derecho humano al agua a esta comunidad, en las mismas condiciones que indica la concesión que le otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la comunidad en 1999.

Dicha sentencia fue la que ratificó y dejó en firme un tribunal colegiado este 2021, tras cuatro años de lucha legal y es la que los pobladores piden que se ejecute y cumpla "sin condiciones" en un periodo de tres días hábiles, como lo indica el fallo, mismo que vence el próximo 12 de julio.