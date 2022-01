Pide AMLO a trabajadores de Pemex no dejarse intimidar y votar en libertad

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los trabajadores de Pemex no dejarse intimidar, amenazar y votar en libertad en la elección del próximo 31 de enero para elegir al sucesor de Carlos Romero Deschamps, al frente de la secretaría general del STPRM.

"Eso depende del trabajador, el que les pidan sus nombres sus datos y por quién van a votar que les digan: si como no, te lo voy a entregar, toma tu Champotón, ya están grandes, somos ciudadanos de verdad, nada de intimidación y amenazas, eso ya queda atrás".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que la libertad no se implora se conquista.

"No hay que dejarse intimidar por nadie, entonces a aquí van a hablar todos, y tenerle confianza a los trabajadores, y también que se entienda si hay un dirigente no lo conocen, si nunca se ha parado en un centro de trabajo, pues como van a votar por él".

El Mandatario reiteró que el próximo lunes los 22 aspirantes a dirigir el sindicato petrolero irán a la "mañanera" a exponer sus propuestas para dirigir a ese gremio, pero sugirió que lo hagan en grupos de cinco.

"Porque si hablan los 22 son michos para un día, a la mejor vienen por orden alfabético cinco en una semana y buscar eso, para que tengan más atención. Si están los trabajadores en sus labores, que sus familiares o los que no estén trabajando, pueden poner el radio o el internet; en los campos, en las plataformas, va a estar más difícil pero se busca que se repita y todos puedan hablar".