Pide AMLO eliminar "colegiaturas disfrazadas" en universidades públicas

Al exhortarlos a evitar gastos superfluos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los directivos de las universidades públicas a eliminar las cuotas que cobran a sus alumnos, pues aseguró que las cooperaciones que se exigen son en realidad "colegiaturas disfrazadas".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que bajo su gobierno se entrega a cada escuela de nivel básico su presupuesto directo, sin intermediarios.

"Esto ya evita que se utilice el pretexto de que se necesitan las cuotas, porque eso llevó también a la privatización de escuelas públicas, o sea, al final de cuentas son colegiaturas disfrazadas de cooperación.

"Esto pasa mucho en las universidades públicas, de que se paga cuotas y deberían de hacer un esfuerzo en las universidades públicas, que son autónomas, para reducir gastos superfluos, todo lo que gastan directivos de universidades públicas ahorrarlo para que no se cobre cuotas en las universidades públicas", aseveró.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en el periodo neoliberal no se buscaba mejorar la calidad, sino ponerla a manos del mercado, convertirla en una mercancía y privatizarla.

Reiteró que no está en contra de la educación privada puesto que quien quiera pagar una colegiatura lo puede hacer, pero señaló que el gobierno federal tiene la obligación de garantizar educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares.

"Crecieron mucho las escuelas privadas, creció la matrícula de las escuelas privadas y se estancó y se redujo la educación pública. Yo nunca he estado en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada, lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, y eso es lo que prevalece ahora: educación pública gratuita de calidad y vamos a seguir con eso", agregó.