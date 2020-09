Pide AMLO no ir a plantón para evitar confrontación

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a no asistir al plantón que mantiene el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) en el Zócalo capitalino para evitar confrontaciones.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró su llamado a los dirigentes de ese movimiento a que se mantengan y pernocten en el plantón, así como los que los financian como -dijo- Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

"Que no dejen a la gente sola, un dirigente tiene que enfrentar a quienes cuestiona y no dejar solo a los seguidores. Y estar ahí día y noche llueve truene o relampaguee, nada de manipulación, pero repito no es obligatorio, es nada más voluntario, de repente me voy a asomar (desde Palacio Nacional) porque vivo aquí por la ventana para ver si llegó Pedro Ferriz", señaló.

El mandatario llamó a que se sumen a la protesta todos los que están inconformes con su gobierno.

"Hay uno que siempre apoya a este grupo, pero no da la cara en esto y ojalá venga aquí, el de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sería bueno que viniera, no saber si están siendo apoyados por (Héctor) Aguilar Camín, (Enrique) Krauze, todos ellos que pongan su casita aquí, unidad, sí son miembros de este movimiento sino para qué", dijo.