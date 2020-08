Pide CNDH garantizar vacunas contra Covid-19 en cárceles

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud que garanticen la entrega de vacunas para el Covid-19 en los centros penitenciarios federales, estatales y militares del país.

Aunque se espera que la primera vacuna para prevenir el coronavirus llegue a México hasta el primer trimestre del 2021, la presidenta de la CNDH se anticipó y pidió a las autoridades sanitarias cumplir con su responsabilidad de proteger a las personas privadas de la libertad.

"El Estado debe suministrar, hasta el máximo de sus recursos, todos los insumos médicos, humanos y de infraestructura hospitalaria para prevenir los contagios por Covid-19 en centros penitenciarios", dijo Rosario Piedra.

En los últimos meses EL UNIVERSAL ha documentado cómo el Covid-19 logró entrar en decenas de prisiones estatales y federales, situación que ha puesto en riesgo la salud de los internos porque muchos de estos espacios no cuentan con las instalaciones y los insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria.

Según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en el primer semestre del 2020 los fallecimientos dentro de cárceles estatales y federales crecieron 143 por ciento respecto al mismo periodo del 2019.

Aunque el OADPRS no explica el motivo del fallecimiento, especialistas en sistema penitenciario consideraron que el Covid-19 sí pudo haber sido un factor determinante para el aumento en las muertes dentro de reclusorios.

Frente a esta situación, Rosario Piedra insistió en la necesidad de garantizar las vacunas para el Covid-19 en prisiones:

"La vacuna, aunque todavía no está disponible en nuestro país, debe llegar a todos los mexicanos. Exhortamos a las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, a destinar los recursos públicos y económicos necesarios que garanticen dosis suficientes en centros penitenciarios".

A través de un comunicado, la CNDH también explicó que el equipo de la Tercera Visitaduría General ya comenzó a visitar distintos centros de reclusión para elaborar su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.