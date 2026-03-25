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Pide CS autorizar la entrada de militares de EU

Participarán en adiestramiento en preparación para el Mundia

Por El Universal

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Pide CS autorizar la entrada de militares de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Senado de la República aprobar la autorización para que 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, especialistas en detección y desactivación de explosivos, manejo de amenazas, para que puedan ingresar a territorio mexicano con armamento y equipamiento.

Ello para participar en el Evento SOF 32 denominado "Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER", que se llevará a cabo de manera conjunta con personal de la Armada de México del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

La solicitud presidencial publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Marina para su aprobación, señala que dicho adiestramiento está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026).

Asimismo, para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.

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Los 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, quienes asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo "Hércules C-130" perteneciente a la Fuerza Aérea de ese país.

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