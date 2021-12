Pide Delgado a morenistas campaña informativa

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a sus legisladores federales y estatales para que salgan a las calles a informar sobre las acciones del gobierno que encabeza su partido.

Además, aseveró, es necesario difundir lo que se hace en el Congreso de la Unión para que no pasen las mentiras de los conservadores.

Delgado Carrillo estuvo de gira por San Luis Potosí, en donde tomó protesta a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, con el objetivo de organizar a los simpatizantes morenistas con miras a la consulta de revocación de mandato para abril del próximo año, fecha a la que llegó el Instituto Nacional Electoral (INE) tras aplazarla.

"Para organizar a Morena no hace falta ningún cargo, ningún título, ningún nombramiento; Morena se hizo por la voluntad del pueblo de México y tenemos que regresar a los orígenes, a como nos organizamos al principio, porque queremos que continúe el proyecto de la transformación", expuso el dirigente guinda.

Delgado Carrillo afirmó que, a través de los programas sociales, la reconvención del sistema de salud, las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, la pensión para adultos mayores y la vacunación universal contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra su interés en el país.

"El presidente de la República nos ha enseñado que no sólo es posible tener gobiernos honestos; nos ha enseñado además otros valores, porque es un hombre generoso, es un hombre solidario, es un hombre con un gran amor a nuestro país y nos ha enseñado también que amor con amor se paga", concluyó.