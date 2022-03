Pide eurodiputado a AMLO tomar en serio preocupación por DH

BRUSELAS, Bélgica, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Los insultos del presidente Andrés Manuel López Obrador no influirán en el proceso de ratificación del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo (PE), pero a la hora de aprobarlo, los eurodiputados sí considerarán el tema de derechos humanos y las violaciones sistemáticas en suelo mexicano, asegura el eurodiputado Leopoldo López Gil.

López Gil es uno de los autores de la resolución de la Eurocámara que pide protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La condena desató el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tachó de "borregos" a los europarlamentarios y les recordó que México "ya no es colonia de nadie".

En conversación con EL UNIVERSAL, López Gil, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), asegura que la retórica del mandatario mexicano obedece a una motivación personal y de momento, pero subrayó que los tratados no se hacen con gobiernos, sino con países, por lo que perduran más allá de cualquier administración. En tal sentido, añadió, los señalamientos emitidos en los últimos días desde la Presidencia y las conferencias de prensa mañaneras no influirán en la decisión que adopten los eurodiputados.

Sin embargo, el portavoz del PPE en la Subcomisión de Derechos Humanos del PE señaló que "los derechos humanos sí estarán presentes y si no se toman en serio sí habrá problemas".

Más de 40 periodistas asesinados

El eurodiputado recordó, citando fuentes oficiales, que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces, tres veces más.

Pero en lugar de atender la problemática y reconocer que hay impunidad, AMLO ha venido aumentando su vulnerabilidad a través de duras y críticas sistemáticas, aseguró.

"Nuestro mensaje es sencillo y claro, le pedimos a López Obrador tome la decisión de defender y proteger a periodistas y defensores, acabe con el discurso aguerrido e incendiario".

Para el economista egresado de la Universidad de Columbia, hasta el día de hoy el Parlamento Europeo sigue esperando respuesta a la resolución que alude, entre otros, a la "retórica populista" del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas.

"Para mí un insulto no es una respuesta", asegura, precisando que el comunicado publicado por la Presidencia no ha hecho referencia a ninguno de los criterios contemplados en la resolución.