Pide FGR revocar suspensión de orden de aprehensión de Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó revocar la suspensión que le impide ejecutar la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

A través de un recurso de revisión, la FGR impugnó la suspensión definitiva que mantiene al gobernador protegido contra la orden de captura emitida por un juez federal en el Estado de México por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

Por ello, el juez Octavo de Distrito ordenó notificar al gobernador y al ministerio público adscrito al juzgado para que, una vez hecho esto, el incidente de suspensión del amparo 669/2021, tramitado por García Cabeza de Vaca, sea remitido al Tribunal Colegiado de Tamaulipas que corresponda para que resuelva la petición de la FGR.

De acuerdo con los estrados judiciales, ante el mismo juez de amparo, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, solicitó la liberación de sus cuentas bancarias en cumplimiento a la suspensión provisional que le fue concedida.

Sin embargo, debido a que aún no obran los informes en los que las autoridades reconozcan la existencia del bloqueo que el hermano del mandatario estatal reclamó, el juez no se pronunció sobre su petición.

"Se reserva proveer lo conducente hasta en tanto, las autoridades responsables queden vinculadas al cumplimiento de la suspensión, pues actualmente no es posible evaluar si han incurrido desacato u omisión a lo ordenado por este órgano de constitucionalidad", señaló.