Pide Gálvez que FGR, UIF e INE investiguen facturas falsas de Alejandro Esquer

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN) presentó una proposición con punto de acuerdo ante el Senado de la República para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y al Instituto Nacional Electoral para investigar el uso de facturas falsas por parte de Alejandro Esquer Verdugo durante las elecciones de 2018.

En el documento que se incluyó hoy en la Gaceta del Senado, la legisladora advierte que los hechos presentados por EL UNIVERSAL en su edición del pasado día lunes muestra hechos muy probablemente constitutivos de delito.

"La información superveniente derivada de la investigación publicada por El Universal, nos lleva a pensar que, en efecto, Morena y Ligieri de México, en contubernio, simularon operaciones financieras para reportar gastos menores a los realmente realizados durante la precampaña de 2018, con lo cual, se estaría incurriendo tanto en delitos fiscales, como en delitos en materia electoral", señala la legisladora.

"Es de concluirse que muy probablemente, sirvió de fachada al ahora secretario particular de la Presidencia de México, Alejandro Esquer Verdugo, para desviar y malversar recursos públicos provenientes del financiamiento público al que tiene derecho Morena como partido político".

En su edición del 9 de noviembre, EL UNIVERSAL presentó una investigación en la que se revela que Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombres de mayor confianza, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

En el documento que presentará esta jornada ante el Pleno, que por primera vez sesiona de manera virtual, la legisladora pide que se investiguen los delitos de peculado, y el uso de facturas que alteren el costo real de los servicios prestados, y el uso de facturas falsas.

"El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y al Instituto Nacional Electoral, a realizar las acciones conducentes para deslindar las responsabilidades que correspondan, en relación con la información periodística que se ha vertido en el sentido de que el partido político Morena, a través de su Secretario de Finanzas y hoy Secretario Particular del Presidente de la República, el C. Alejandro Esquer Verdugo, habría utilizado facturas falsas durante el proceso electoral 2018".