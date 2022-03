Pide Mancera que Fiscalía de Veracruz se desista del recurso de revisión contra del Río Virgen

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que ordena a la Fiscalía de Veracruz la reparación del daño provocado a José Manuel del Río Virgen y su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas es una prueba más de que su detención fue injusta e ilegal, afirmó el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

En entrevista, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México advirtió que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz debe desistirse del recurso de revisión para no seguir violando los derechos humanos del exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y evitar que se postergue más su liberación.

"Tendrán que reparar el daño quienes lo cometieron y además, ahora están prolongando injustificadamente su detención a través del recurso de revisión, pero el Tribunal Colegiado, yo no tengo ninguna duda de que va a confirmar la resolución (de libertad)", apuntó.

Mancera Espinosa reconoció la decisión que adoptó la CNDH, al acreditar que Del Río Virgen fue víctima de detención arbitraria, imputación indebida de los hechos y vulneración a debido proceso y a la debida diligencia, lo que significa que lo han mantenido preso durante más de tres meses sin ningún sustento judicial.

"Sin duda que es una determinación muy importante la que ha tomado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se vuelve un apoyo más a lo que hemos venido diciendo, que está injustamente detenido, que no hay una sola prueba, no hay una sola evidencia en su contra y que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hace es reforzar el carácter de víctima que tiene José Manuel del Río", subrayó.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, arremetió contra la CNDH, al afirmar que son falsas las presuntas violaciones a los derechos del exfuncionario del Senado y señalar que el organismo autónomo debe defender a las verdaderas víctimas.

El mandatario veracruzano consideró que la Fiscalía estatal no debe aceptar la recomendación de la CNDH.