Pide Monreal modificar reglamento de Senado para sesiones a distancia

El líder de Morena en el Senado pidió a su grupo sumar sus votos para la modificación al Reglamento que facilite al pleno a realizar sesiones a distancia.

Con base en el proyecto que Monreal ha consensuado con grupos parlamentarios, el pleno podrá votar leyes y reformas mediante firma electrónica.

Al momento, el pleno senatorial ha sesionado en formato digital, pero la votación de dictámenes ha obligado a la realización de sesiones presenciales.

"La pandemia es devastadora, cruel e incierta", dijo.

El 1 de febrero será la única sesión de presencial del Senado y en su orden del día incluirá la aprobación de cambios al reglamento.

Antes 65 senadores, no los 128, acudirán a la Cámara de Diputados, a la sesión de Congreso General.

"La prioridad legislativa debe ser la salud y vencer la pandemia", afirmó, al tiempo de que reportó dos enfermos del grupo de Morena hospitalizados: Radamés Salazar Solorio y Susana Harp Iturribarria.

"Estoy sumamente preocupado por este infierno: el circuito está muy cerca no se crean inmunes, no respeta nada, hace rehenes y destruye".

Con este mensaje, el senador Monreal Ávila inauguró la reunión plenaria de Morena, preparatoria del segundo periodo ordinario del segundo año de la 64 Legislatura.