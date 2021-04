Pide PAN a Corte rechazar ampliación de mandato

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, le pidió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que rechace la ampliación de su periodo de 4 a 6 años, y el panista adelantó que si en la Cámara de Diputados se aprueba esta reforma en sus términos, se presentará una acción de inconstitucionalidad.

"La Constitución es muy clara en su artículo 97 que dice que el presidente de la Corte lo será sólo por cuatro años, y no se puede reelegir ni prorrogar, es un mandato constitucional", subrayó en conferencia de prensa en Coahuila, acompañado por el jefe estatal, Chuy de León; el líder juvenil Alan Ávila, así como candidatos y candidatas a alcaldes y diputados federales.

Marko Cortés señaló que a los senadores "salvajes morenistas" se les ocurrió de última hora modificar la ley en un transitorio para prorrogarle la presidencia al ministro Zaldívar, el cual solo contestó que ellos no lo pidieron. Por lo mismo debe rechazarlo, así como lo hicieron con la Ley Bonilla, que ampliaba su periodo de forma inconstitucional.

"Si esto se confirma en la Cámara de Diputados, con esa mayoría sometida de lealtad ciega que tiene Morena, nosotros iremos a una acción de inconstitucionalidad para pedirle a la Corte que, siendo congruentes, rechace esa modificación, porque una legislación secundaria de un transitorio no está por encima de la Constitución", dijo el panista michoacano.

Advirtió que preocupa la respuesta del presidente López Obrador, quien dijo que si así lo quieren los legisladores está bien.

"Aquí puede haber una complicidad peligrosa, primero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se amplía su periodo y su mandato y luego no se le vaya a ocurrir al Presidente de la República también ampliárselo si la gente lo quiere o si los legisladores así lo piden. Qué peligroso, qué preocupante", lanzó.

Por eso, expuso, le exigimos al Presidente de la Suprema Corte que sea tajante y rechace esa ampliación ilegal, porque lo que quieren hacer es darle a la Corte "la manzana envenenada".

"Primero tú Corte amplía el mandato para que luego no tengas argumentos jurídicos para negar la ampliación de mandato del Presidente de la República. Eso es inaceptable, no lo vamos a permitir y por eso México necesita equilibrio y contrapeso", destacó.