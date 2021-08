Pide PAN posponer regreso a clases por casos de Covid en niños

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Mendoza Acevedo lamentó que una vez más se esté minimizando el impacto de la pandemia pese a los datos oficiales del mismo gobierno, haya ligereza en su plan de acción y, se ponga en riesgo a millones de mexicanos y ahora se lave las manos para el regreso a clases.

"De acuerdo a lo publicado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), tan sólo en la primera semana de agosto de 2021 se incrementó en más de 400% los contagios de coronavirus en la población de entre cero a 19 años de edad", señaló.

Agregó que el reporte da a conocer que en el último trimestre se pasó de un registro diario de 53 casos positivos, en el mes de junio, a 225 diagnósticos diarios, en promedio, durante la primera semana de agosto, reportándose mil 801 nuevos casos de contagio.

"No han aprendido nada, estas cifras son una advertencia y el Gobierno en vez de atenderla nuevamente está negando la evidencia. Es lamentable que a un año cinco meses del inicio de la pandemia el presidente continúe pensando que todo se trata de su persona y no de la salud de las personas", lamentó.

El legislador recordó que la catastrófica situación de salud, económica y social que se vive en el país es a causa del mal manejo de la pandemia desde el día uno.

"No hay que olvidar que durante meses se minimizó el impacto y letalidad del virus, que incluso se llamó a salir de casa y abrazar a las personas, que se desdeñó el uso del cubrebocas y centralizó la vacunación, las clases a distancia fueron improvisadas. Y hoy a más de un año continúa la estrategia de culpar a los otros sin asumir responsabilidades", dijo.

Mendoza Acevedo, añadió que el regreso a clases sin protocolo de salud bien definido, sin recursos económicos específicos destinados para hacer frente a la pandemia en los salones de clases, sin una metodología clara sobre cómo se continuará con clases a distancia y únicamente apelando a la buena voluntad es un suicidio.

En un comunicado, recordó que los menores de entre 12 y 17 años son los más afectados, con más de 35 mil casos de Covid-19 durante la pandemia, posteriormente las niñas y niños de seis a 11 años, con más de 14 mil contagios, y los más pequeños de cero a 5 años de quienes se contabilizan 11 mil 382 casos positivos.

Ante este panorama, dijo Luis Mendoza, es irresponsable adjudicar a los padres de familia los riesgos de enviar a sus hijos a la escuela. "El Gobierno federal hoy se lava las manos, se está dedicando a pintar escuelas y esta otra vez minimizando el riesgo de contagio para la comunidad escolar".