Pide Save the Children que debate de libros sea a beneficio de niñez

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Save the Children hizo un llamado a que la discusión sobre los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica, se centre en la colaboración y el entendimiento en beneficio del interés superior de la niñez y la adolescencia.A través de un comunicado, el organismo internacional con sede en Reino Unido destacó que en los últimos meses, se ha dado un intenso debate sobre los avances y versiones preliminares de los libros de texto gratuito, los cuales presentan cambios sustantivos, tanto en la organización de los contenidos como en los enfoques que subrayan la importancia de lo comunitario y los procesos colectivos.Precisó que realizó una revisión de algunas versiones disponibles en las cuales se han encontrado elementos que aportan un gran valor, son innovadores e intuitivos para niños. Por ejemplo, en el libro de "Múltiples Lenguajes" para segundo grado de primaria se detectan reflexiones sobre la igualdad, la dignidad y la diversidad, valores que son muy necesarios para enriquecer la formación de la niñez.De igual manera, en el mismo libro se presentan logros de deportistas mexicanas de todas las entidades y disciplinas; existe un texto sobre la vaquita marina y la responsabilidad para su preservación como especie, continúa con un acercamiento a las bebidas tradicionales de cereales para el calor, típico de distintas zonas del país, todo con una invitación a emprender la lectura y el diálogo sin seguir necesariamente un orden lineal y atendiendo a la curiosidad natural, lo que representa atención a los procesos personales y reconocimiento de las necesidades en el aprendizaje por etapa de desarrollo de cada niño.Por otra parte, dijo, sí existen desajustes de nivel y hay áreas de oportunidad en la ruta para los aprendizajes esenciales, que tienen que ver con la convivencia y el discernimiento ético, el sentido crítico, la expresión oral y escrita, las habilidades de investigación y de formulación matemática.Por ejemplo, en el propio libro que arriba fue mencionado, se presenta un reto de comprensión e imaginación espacial, con cubos, en el cual se pide una respuesta que implica imaginación compleja para esa etapa de vida y no cuenta con un antecedente de preparación para desarrollarlo."Aquí no hay historia contextual, no hay indicación de procedimiento o sugerencia de exploración; siguen tres hojas de retos semejantes, de dificultad medio o alta, que contrastan en extremo con el abordaje de las primeras hojas, presentándose así ejercicios de matemáticas que son difíciles y poco comprensible para la etapa de desarrollo a las que están dirigidas" dijo.Señaló también que "los libros de texto gratuito son herramientas que facilitan la interacción entre docentes y estudiantes, considerar que el libro es el único determinante en el proceso de aprendizaje refleja una visión adultocéntrica y deja de lado todos los otros factores vinculados con los procesos de aprendizaje y por otra parte, también es importante reconocer las correcciones evidentes que requieren algunos contenidos".Además, llamó a poner en la conciencia pública la convicción de que los materiales educativos son herramientas para facilitar la interacción entre docente y estudiantes, y de los estudiantes entre sí y con su propia exploración del mundo y la sociedad."Considerar que un fraseo específico, una imagen determinada, un abordaje conceptual es definitivo y fatal en sus efectos, es una postura imposible de sostener: no sólo es contraria a toda la ciencia del aprendizaje y sus bases neurológicas y psicosociales, sino que tiene un adultocentrismo al posicionar a las niñas y niños como receptores pasivos de información sin capacidad de reflexionar y opinar al respecto, a su vez, ignora todos aquellos factores que también están vinculados con los procesos de aprendizaje", añadió.David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto en Save the Children en México, destacó que "es muy probable que las niñas y niños tengan sentimientos de incertidumbre en su regreso a clases, el debate público debe ser responsable y debemos mostrar el ejemplo que queremos que sigan para la construcción de una sociedad democrática, por ello como garantes de sus derechos, debemos generar un punto de encuentro que refleje la diversidad y el respeto".