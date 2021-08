Pide Segob a Universidades garantizar ambiente libre de violencia

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben garantizar un ambiente libre de violencia en el que las mujeres puedan ejercer su autonomía como estudiantes o como profesionistas sin temor ni riesgo, advirtió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al reafirmar la voluntad del gobierno federal de prevenir y combatir la violencia de género.

Durante la primera reunión de coordinación interinstitucional para fortalecer y brindar servicios de orientación, atención y sanción para casos de hostigamiento sexual y acoso sexual que se presenten en las IES, la funcionaria subrayó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera a la violencia laboral y docente como una modalidad de violencia de género y enfatizó que "el hostigamiento y el acoso sexual, consisten en el ejercicio abusivo del poder, ya sea en una relación de subordinación o no".

Sostuvo que con la coordinación interinstitucional se están generando espacios seguros como cimiento para una nueva vida para las mujeres mexicanas.

"Cada tipo de violencia en cada ámbito tiene características específicas y no deberíamos permitirlas, por eso las estrategias instrumentadas deben considerar las características y contextos propios de cada tipo de violencia para tener mayores posibilidades de éxito en cada región del país", expuso.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Publica, Luciano Concheiro, informó que los casos de violencia que más se han denunciado en las Instituciones de Educación Superior en 2021 fueron las agresiones físicas, con 35.7 por ciento, cometidas en su mayoría por compañeros.

En segundo lugar están las actitudes discriminatorias y las agresiones emocionales con 18.4 por ciento, la mayoría cometidas por personal docente masculino; además, de los ataques con algún tipo de arma que representaron el 1.5 por ciento de los casos; el acecho, con 4.2 por ciento e insinuaciones sexuales o insultos vía mensaje o red social, con 4.2 por ciento.

"Desde el inicio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nos hemos propuesto una transformación radical de la educación superior y eso implica hacer visible, atender y sancionar la violencia que sufren las mujeres en ese ámbito. Es esencial que en todos los subsistemas de la educación superior, las mujeres puedan ejercer y hacer efectivo su derecho a la igualdad y justicia de género, y a la diversidad sexual", puntualizó Concheiro.

En tanto, la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, destacó la necesidad de que las IES se constituyan como espacios de respeto, libres de violencia, en donde no se naturalice la violencia hacia las mujeres.

"Se trata de un compromiso ético con las mujeres, en esta Cuarta Transformación de la vida nacional; las instituciones tenemos la obligación de responder a las demandas por una vida libre de acosos a las mujeres", señaló.

En esta primera reunión de coordinación interinstitucional encabezada por la Secretaría de Gobernación, asistieron representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).