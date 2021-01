Pide Sheinbaum a Taboada no politizar reapertura de restaurantes

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a dejar los temas políticos a un lado con relación a la solicitud del sector restaurantero de reabrir durante el semáforo rojo por Covid-19 y pidió al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dedicarse a trabajar, luego de que este sugirió la reapertura de la industria porque el número de los contagios no han bajado y miles de empleos están es riesgo.

"Tiene su opinión, pero me parece que aquí hay que dejar los temas políticos a un lado y hay que dedicarse a trabajar", dijo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, Alfonso Suárez del Real, indicó que el alcalde se acercó con él y manifestó su interés de participar en la mesa de trabajo a efecto de poder, entre todos, resolver el problema, más allá de las cuestiones políticas.

Asimismo, expuso que en atención a la solicitud de la industria restaurantera y con el objetivo de promover su reactivación segura, ante la emergencia sanitaria por Covid-19, las secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico, de Turismo, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y Alcaldías sostuvieron este lunes una mesa de trabajo con el sector restaurantero.

Detalló que acordaron buscar un equilibrio entre las necesidades de salud de los capitalinos y las necesidades económicas de las empresas, y destacó que en esta reunión estuvieron algunos de los integrantes del sector, pero también integrantes del grupo Abrimos o Morimos y se acordó que este miércoles se analizará una opción de posibilidades para mantener la seguridad sanitaria con necesidades económicas.

Al cuestionarle sobre la molestia de comerciantes establecidos de que no hay piso parejo con relación a los informales, la jefa de Gobierno comentó que hay una apertura con la disminución del comercio en vía pública y se tiene una mesa de trabajo permanente.