Pide Sheinbaum recuperar medidas prevención ante posible semáforo rojo en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que es momento de que se recuperen todas las medidas de prevención y control de la pandemia por Covid-19, ante el incremento de hospitalizaciones en los últimos días y la posibilidad de regresar al semáforo rojo.

"El semáforo lo define el Gobierno de México, a través de una serie de indicadores que establece la Secretaría de Salud. Hoy tenemos todavía, cerca del 50% de capacidad hospitalaria; sí están creciendo las hospitalizaciones y es importante que la ciudadanía sepa, para que recupere, si es que bajó la guardia, todas las medidas de prevención y de control y si es necesario nosotros tomaremos otras medidas", dijo.

Destacó que la conciencia ciudadana es lo fundamental, pues la salud es tarea de todos, "no solamente es una tarea del gobierno, la prevención de la salud es una tarea de todos, alimentarse sanamente, hacer ejercicio, prevenir el contagio del Covid, también es una tarea de nosotros".

Sheinbaum descartó la posibilidad de que se implemente un estado de sitio ni multas por no usar cubrebocas y adelantó que si es necesario tomar más medidas de restricción, se tendrán que tomar.

"Si quieren que pongamos estado de sitio, no, no va a haber estado de sitio en la Ciudad. Pensar que en la Ciudad vamos a multar a la ciudadanía que no traiga cubrebocas o vamos a entrar a un proceso donde nadie sale a las 10 de la noche por decisión del estado, eso no, eso no va a haber en la Ciudad de México, confiamos en la ciudadanía.

"En caso de tener que tomar algunas otras medidas de disminución de horario, las vamos a tener que tomar, como lo hemos hecho hasta ahora", expuso.

Recordó que desde julio empezó a haber mucha mayor afluencia en las calles, pero que el mayor número de contagios no se da al aire libre sino en espacios cerrados, donde se ha perdido la sana distancia y el uso de cubrebocas, por lo que se decidieron implementar acciones especiales para los lugares cerrados.

"Médicos y grupos vulnerables, primeros en vacunarse contra Covid"

Las secretarías de Salud y de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México trabajan con el gobierno federal en la logística para llevar a cabo la vacunación contra el Covid-19, para que una vez que lleguen las dosis, comience la jornada de vacunación, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Lo que sí estamos haciendo es, trabajando desde ahora, para el caso de que sea esta vacuna (Pfizer) la que se vaya a adquirir primero, cuales son sistemas que existen en la ciudad, está ahí la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, viendo con el gobierno de México, cuál sería la logística en caso de que fuera esta vacuna o alguna otra, para poder desarrollar la vacunación", comentó.

Explicó que los primeros en vacunarse, será el personal de salud y los sectores vulnerables, es decir personas con comorbilidades y de la tercera edad.

La mandataria descartó la posibilidad de que la Ciudad de México adquiera dosis de vacunas, pues es del gobierno de México el que hace la adquisición.

"No hay adquisición por parte del gobierno de la Ciudad o de algún estado de la república, son adquisiciones federales, la idea es garantizar la vacunación universal, empezando por los más vulnerables", dijo.

En el caso de la vacuna de Pfizer, comentó que tiene ciertas particularidades por la temperatura a la que tiene que estar la vacuna durante cierto tiempo, por lo que se analiza, ya que la ciudad tiene condiciones que no favorecen esas altas temperaturas.