Piden 14 ultracongeladores para vacuna contra Covid

Ante el anuncio de Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México, respecto a que la vacunación contra el Covid-19 podría iniciar este mismo diciembre en el país, en Oaxaca las autoridades sanitarias se preparan para dicho escenario, mediante la adquisición de 14 ultracongeladores para mantener a temperatura adecuada, de -75 grados centígrados, las preciadas dosis.

El pasado 2 de diciembre, Ebrard Casaubon aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud recibieron la solicitud de Pfizer para la aprobación de su vacuna contra el coronavirus, por lo que señaló que antes de fin de año podría arrancar el proceso, y que México firmó para adquirir 34.4 millones de dosis.

No obstante, de acuerdo con Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno de los retos de las dos vacunas más avanzadas, incluida la de Pfizer, es que utilizan "material genético del virus", algo que ninguna otra vacuna usa en el mundo, por lo que ningún sistema de salud está listo para manejarlas.

"Este es un desafío para todo el mundo, puesto que, por primera vez, vamos a tener vacunas con estas características disponibles", señaló.

Consultado por EL UNIVERSAL, Juan Carlos Márquez Heine, subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informó que la dependencia estatal ya realizó un pedido de 14 ultracongeladores para almacenar la vacuna, misma que les será entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"La idea es que la Sedena transporte el biológico. Va a llegar a una unidad hospitalaria donde vamos a tener el ultracongelador, porque en un principio la atención prioritaria será para los elementos del área médica. Cuando llegue, comenzará el proceso para descongelarla y luego de ello contamos con cinco días para aplicarla, pero una vez que se aplican la primera dosis, sólo tenemos cinco horas para acabarnos el frasquito", informó.

Según el funcionario responsable de la estrategia contra la pandemia en el estado, en este momento los Servicios de Salud de Oaxaca se encuentran delineando la logística para el proceso de vacunación, pero puntualizó que la prioridad será atender las 26 unidades médicas hospitalarias destinadas como Covid y al personal de salud que está en la primera línea de batalla, que en Oaxaca son entre 2 mil 500 y 3 mil trabajadores; no obstante, indicó que aún se desconoce el número de dosis que llegarían en un primer momento.

"Eso es lo que estamos planeando, pero necesitamos ver la [estrategia] que nos va plantear el Ejército Mexicano y el gobierno federal", apunta.

La llegada de la vacuna, la posibilidad de que el proceso de aplicación comience este mismo mes en el país, y la decisión de que en Oaxaca inicie con trabajadores de salud, se da cuando los contagios de Covid-19 en la entidad alcanzan los 3 mil 335 casos en este sector: 997 entre personal médico, mil 285 entre trabajadores de enfermería y mil 53 entre otros puestos.

De ese total, al menos 49 han fallecido, 23 de ellos médicos, según información oficial de los Servicios de Salud, con corte al 4 de diciembre.

Los contagios se dan en interiores. Sobre el comportamiento de la pandemia en el estado, Márquez Heine explica que se ha registrado una "ligera tendencia a la baja en el número de pacientes graves", lo cual atribuye a que la gente se está atendiendo de manera más pronta.

Explica que el tiempo que pasa entre que el paciente detecta los primeros síntomas y acude al médico se ha reducido de entre cuatro y cinco días, a entre tres y 3.2.

"Eso nos permite atacar al virus de manera más agresiva y disminuye el número de defunciones; pasamos de tener entre 22 y 26 fallecimientos, a registrar de 7.2 a 7.9 muertes diarias de noviembre a la fecha", detalla.

El subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca abunda que en el estado la tendencia de los contagios de Covid-19 se mantiene dibujando un columpio, que esperan no se dispare, pues noviembre y diciembre son meses muy complicados, particularmente para la entidad, por todas las fiestas religiosas que tienen lugar en la entidad, por ejemplo, la de la Virgen de Juquila y la de la Virgen de La Soledad.

Además, anuncia que los SSO lanzarán una serie de videos sobre cómo se da la concentración de aerosoles en los cuartos cerrados, cuánto tarda en ventilarse una habitación, y cuánto dura flotando un aerosol en un espacio no ventilado, lo anterior dado que ocho de cada 10 contagios de Covid-19 en Oaxaca se dan de esta manera.

"El 80% de los procesos infecciosos se dan en lugares cerrados, donde te quitas el cubrebocas: restaurantes, bares y reuniones familiares (...) y como hace frío, se cierran las ventanas y se mantiene mucho tiempo el virus flotando en el aire", advierte.