Piden a adultos mayores "no madrugar" para vacuna antiCovid

Con el fin de evitar aglomeraciones durante la jornada de vacunación contra Covid-19 de este miércoles, el Gobierno de la Ciudad de México pidió a los familiares y adultos mayores de las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, a no madrugar ni llegar con demasiadas horas de anticipación a su cita.

Recomendó a las personas de 60 años y más a que asistan a su cita desayunados, hidratados y con ropa cómoda que agilice la aplicación del biológico en el brazo.

Asimismo, reiteró que no es necesario hacer filas, ya que todas las personas adultas mayores serán vacunadas porque hay suficientes biológicos para la población total de estas tres demarcaciones.

En cada una de las seis Macro Unidades Vacunadoras se habilitaron espacios con sillas para que las personas, así como un acompañante, esperen con Sana Distancia y en caso de que sea necesario se cuenta con sillas de ruedas para facilitar los traslados.

"Es importante que los familiares no expongan a las personas adultas mayores formándolas desde la madrugada porque se atenderá hasta el último de la fila durante los días que dure el Plan Nacional de Vacunación en estas Alcaldías", indicó el gobierno capitalino.

--Así será la vacunación en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

Las seis sedes de vacunación distribuidas en las tres alcaldías operarán de 09:00 a 16:00 horas en atención de los adultos mayores residentes de dichas demarcaciones y este miércoles 24 de febrero se atenderá a las personas que su primer apellido inicie con la letra A y B.

En caso de que no puedan acudir el día que corresponde a su cita, el 5 de marzo podrán regresar para ser vacunados.

La continuación del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México se llevará a cabo del 24 de febrero al 5 de marzo, con el objetivo de inocular a 194 mil 580 personas adultas mayores de 60 años y más: 79 mil 595 de Iztacalco; 49 mil 816 de Tláhuac y 65 mil 169 de Xochimilco, a quienes se les aplicará la vacuna Sputnik-V.

La vacunación se realiza mediante cita, previo registro en https://mivacuna.salud.gob.mx, la cual se asigna por medio de un mensaje de texto SMS o consultando la página https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ para conocer el día, hora y sede estipulada conforme a la letra inicial del primer apellido del adulto mayor y bajo el siguiente calendario:

A y B el 24 de febrero

C y D el 25 de febrero

E, F y G el 26 de febrero

H, I, J, K y L el 27 de febrero

M el 28 de febrero

N, Ñ, O, P y Q el 1 de marzo

R el 2 de marzo

S, T y U el 3 de marzo

V, W, X, Y, Z y sin apellido paterno el 4 de marzo

Rezagados y faltantes el 5 de marzo

Las personas de 60 años y más deberán acudir con la Clave Única de Registro de Población (CURP); identificación oficial o Acta de Nacimiento que acredite su edad; así como una identificación oficial, ya sea la del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) o cualquiera que muestre la Alcaldía de residencia.

Posteriormente a su vacunación, las personas recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis que se realizará entre 21 y 35 días después de su primera dosis.