Piden a AMLO retirar postulación de Pedro Salmerón como embajador

Colectivas feministas y organizaciones pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y a los miembros del Senado de la República "congruencia" y retirar la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que "el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público".

Entre esas propuestas hechas por el titular del Ejecutivo se encuentra "Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá".

El anuncio generó diferentes críticas pues Salmerón ha sido señalado por estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de acoso sexual.

Al respecto, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso (...) vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos".

Sin embargo, colectivas feministas y organizaciones enviaron un mensaje al Presidente, al canciller Marcelo Ebrard y al Senado.

"Las personas, colectivas feministas y organizaciones que suscribimos este escrito expresamos nuestra indignación e inconformidad por el nombramiento de Pedro Agustín Salmerón Sanginés como embajador de México ante la República de Panamá. Pedro Salmerón ha recibido múltiples acusaciones por acoso y abuso sexual en todos los espacios que ha ocupado. Estos se han dado en contextos de asimetría de poder y subordinación que lo favorecen y protegen", se lee en un comunicado hecho público por la exdiputada Martha Tagle.

La exfuncionaria compartió el documento a través de redes sociales y fue promovido con el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador.

"Los abusos de Pedro Salmerón se han documentado en @MeToolTAM @MeTooAcadémicosMx, así como en denuncias en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y dentro del partido Morena. Además del acoso, Salmerón ha intentado intimidar y silenciar a quienes lo señalaron. La denuncia pública es un mecanismo para evidenciar la violencia sistémica en contra de las mujeres y, en consecuencia, creemos y acompañamos los testimonios de las denunciantes y les ofrecemos nuestro respaldo", indicaron.

Señalaron que "desde esta solidaridad e indignación hacemos tres solicitudes", la primera la dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron "revocar este nombramiento, ya que no es congruente con su compromiso público de combatir la violencia contra las mujeres. Nombrar a esta persona como representante de México en el exterior revictimiza a quienes han tenido la valentía de exponer sus casos de manera pública. Este nombramiento profundiza la cultura de la impunidad que, asegura, es una práctica 'neoliberal' que su gobierno no replica".

La segunda petición fue dirigida hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores, en especial al canciller Marcelo Ebrard y a la subsecretaria Martha Delgado, a quienes les exigieron "no guardar silencio al ver cómo se viola el conjunto de principios de lo que denominan 'política exterior feminista'. Por iniciativa de este gobierno, México se convirtió en el primer país en América Latina en adoptar este tipo de política para reducir las diferencias estructurales generadas por un sistema patriarcal, tales como la desigualdad de género y la violencia sexual, desde la acción gubernamental. Callar ante el nombramiento como embajador de una persona que sistemáticamente ha abusado de su autoridad para violentar perpetúa estas desigualdades al poner en riesgo a otras mujeres, contradecir el espíritu de su política exterior y revictimizar a las víctimas. (...) Ninguna disposición administrativa o legal 'feminista' es suficiente cuando se cobija a aquellos que ejercen violencia de género. Asimismo, expresamos nuestra preocupación sobre la información proporcionada al gobierno panameño para que otorgara su beneplácito al nombramiento. Tememos que, una vez más, se ignorarán los señalamientos de quienes han sido víctimas y testigos del carácter agresivo y peligroso de Salmerón".

La tercera solicitud la hicieron a los miembros del Senado, a quienes les exigieron que "en caso de que no se retire el nombramiento, rechace la ratificación de Pedro Salmerón en su cargo. Las vivencias de las víctimas deben ser suficiente para reconocer que él no puede representar a nuestro país. El Senado no debe sumarse a la lista de instituciones que han encubierto y premiado a Pedro Salmerón y debe ejercer la función de control con la que cuenta para hacer una evaluación minuciosa de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo para representarnos en el exterior".

"Estamos conscientes de que, en el discurso y la teoría, es sencillo reproducir las narrativas de feminismo y tolerancia cero a la violencia contra las mujeres; es en la práctica en donde se requiere de verdaderos aliados para cambiar de raíz todo un sistema que violenta, ignora, revictimiza y encubre. Este es un llamado a la congruencia y a salir del lugar común de declararse aliado para después abandonar a las mujeres a merced de los intereses y pactos políticos", dijeron las colectivas feministas.

El documento fue firmado por más de 200 personas y organizaciones, entre ellas Olivia Zerón Tena, Martha Juárez, Sheila Franco, Sarahí Panecatl, Talia Margolis, Teresa Manzanares, Tessy Schlosser, Yamileth Guido Ytzel Maya; así como Colectiva Nietas, El Teatro del Fantasma AC., Gender Issues MX/Latam, Red de Abogadas Violeta, Defensoras de la Paridad en Todo México y Nosotras para ellas.

También firmaron Arturo Sánchez Pérez, Cristián Zamudio, Diego Arozqueta Guzmán, Gabriel Gutiérrez García, Germán Ignacio Laue, José de Lassé, Raúl Concepción Ríos, y Luis Antonio Delgado Lagunes, por mencionar algunos.