Piden a Gertz aclarar recursos desde cuentas de UDLA

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Senadores y dirigentes del PAN, Grupo Plural y PRD urgieron la comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que aclare la triangulación de recursos millonarios a su favor desde cuentas de la Universidad de las Américas (UDLA) para ser enviados al extranjero.

Tras lo publicado este martes por EL UNIVERSAL, con base en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señalaron que es grave el deterioro de la imagen de la FGR a raíz de temas como las filtraciones de grabaciones y presiones de Gertz Manero en contra de un ministro sumado a otros casos.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo que el titular de la dependencia "debería ser una persona que no tenga ningún tipo de señalamientos, pero desafortunadamente esto de la UDLA, la filtración de los audios, su supuesta intervención en el caso que involucra el fallecimiento de su hermano, pues deja muy mal parado a la Fiscalía".

En entrevista con EL UNIVERSAL indicó que se debe investigar a fondo y hasta sus últimas consecuencias todos estos temas que lo involucran.

Dijo que el PAN está a favor de su comparecencia, pero aclaró que aún no hay acuerdo al interior de la Junta de Coordinación Política, pero urgió a que éste se logre "lo antes posible".

"Gertz ya se convirtió en el fiscal carnal del presidente López Obrador. Es desafortunada la defensa que hace de él, asumiendo que es una posición más del presidente y no de una Fiscalía autónoma", apuntó.

---Lamentan respaldo de AMLO a Gertz Manero

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, expuso que es triste que la justicia "esté absolutamente pérdida en México", pues consideró que el fiscal está dedicado a venganzas personales, donde utiliza las herramientas de justicia a su favor.

Recordó que él fue de quienes apoyaron el nombramiento de Gertz Manero en la FGR y "me duele que ahora vemos masacres, periodistas asesinados, situaciones muy graves, donde la FGR no investiga, no actúa y en lugar de ello ahora trafica influencias con la Corte.

"Yo creo que es el momento en que el fiscal Gertz se haga un lado, que renuncie", indicó.

Asimismo lamentó la postura del presidente López Obrador, "quien ya mandó un mensaje desafortunado de respaldo".

Por su parte, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, lamentó que el fiscal Gertz Manero se haya convertido en lo que solían criticar Morena y López Obrador. En un "fiscal carnal", dijo.

En entrevista en el Senado, la perredista señaló que es preocupante la forma cómo en el gobierno federal utilizan las instituciones para litigar intereses personales.

En el caso de la Fiscalía General, Díaz Contreras apuntó que esta nueva evidencia debería ser suficiente para exigir la renuncia del titular, ya que Gertz Manero ha priorizado en todo momento una agenda personal sobre la agenda de justicia nacional.