Piden a GN medidas cautelares para madres buscadoras de Jalisco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional (GN) medidas cautelares para las integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, quienes han recibido llamadas telefónicas amenazantes para que no continúen con las labores de búsqueda, incluso, han sido amenazadas con ser privadas de la vida.

"La CNDH solicitó a la Guardia Nacional la implementación de medidas cautelares en favor de las denunciantes; que se instrumenten medidas suficientes e idóneas, y se apliquen los protocolos adecuados a efecto de salvaguardar la vida, seguridad física e integridad de las integrantes del Colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco y en particular para la defensora de derechos humanos Indira del Socorro Navarro Lugo", señaló el organismo en un comunicado.

También exhortó a las autoridades del estado de Jalisco a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la búsqueda de personas desaparecidas.

Reiteró su posición de máxima protección de los derechos humanos y manifestó su rechazo a la violencia y amenazas de la que han sido objeto las personas que ejercen su defensa.

Aseguró que uno de sus compromisos es velar y proteger esta actividad en el país, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, oportunidad y debida diligencia, propiciando el libre ejercicio de los derechos a la libertad, a la seguridad, a la integridad y a la vida.

"Las medidas cautelares ya han sido notificadas a la Guardia Nacional, por lo que la CNDH permanecerá atenta a su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de estas, vigilando que se respeten los derechos humanos", expresó.