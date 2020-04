Piden a gobernador de Jalisco no suspender búsqueda de personas

En tiempos de pandemia por Covid-19, la justicia no debe suspenderse y la búsqueda de personas desaparecidas debe continuar, señaló el colectivo "Por Amor a Ellxs", integrado por familiares de personas desaparecidas en Jalisco, al denunciar que la Fiscalía del estado continúa con malas prácticas que se han agravado durante la contingencia sanitaria.

A través de un comunicado el colectivo exigió al gobernador del estado, Enrique Alfaro, que declare la búsqueda de personas como actividad esencial; además, señaló que en lo que va de abril la Comisión Estatal de Búsqueda ha recibido 30 reportes de personas desaparecidas, por lo que el problema sigue siendo grave en la entidad a pesar de las medidas de distanciamiento social impuestas.

"Nosotras no dejamos de buscar, ni de acompañar a más familias que sufren la desaparición de un ser querido. Es así que sabemos que las malas prácticas de la Fiscalía continúa: siguen revictimizando a las familias que van a denunciar y les siguen diciendo que deben esperar 72 horas, lo cual es contrario a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. También es de nuestro conocimiento que están trabajando con menos personal, por lo que ni las denuncias nuevas, ni el seguimiento a las ya existentes están siendo debidamente atendidas", señaló el colectivo.

Las integrantes de "Por Amor a Ellxs" lamentaron que el compromiso que el gobernador Alfaro ha manifestado públicamente con la búsqueda de personas desaparecidas, no sea entendido por sus subalternos como un compromiso institucional, pues de nada sirve el discurso del mandatario sin la voluntad de materializarlo por parte de la Fiscalía. "Es por esto que urgimos al gobernador a que declare la búsqueda y la investigación de desapariciones como actividades esenciales, a que gire instrucciones para que las instituciones sigan operando adecuadamente y cumplan con los principios consagrados en la Ley General, con las debidas medidas de higiene en el contexto de la pandemia, y que comunique adecuadamente que las dependencias estarán abiertas", señalaron.

Según los datos del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición del gobierno estatal, hasta el pasado 31 de marzo, en Jalisco había 9 mil 193 personas pendientes de localizar, de las cuales 2 mil 167 son consideradas desaparecidas porque se presume la comisión de algún delito para provocar su ausencia, y 7 mil 26 son catalogadas como no localizadas, pues según las autoridades no hay indicios de delitos que provocaran su ausencia.