Piden a gobernador de Querétaro publicar ley de matrimonios igualitarios

Luis Felipe Zamudio Burgos, presidente del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA (COIVIHS), declaró que la reforma al Código Civil que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo es un avance en la sociedad queretana. Agregó que aún existen muchos avances que deben generarse a favor de los derechos humanos, entre ellos eliminar la discriminación a la cual se enfrentan las personas con VIH que quieren casarse.

Por separado, Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), llamó a que se publique a la brevedad la reforma que aprueba los matrimonios entre personas del mismo sexo, para que pueda entrar en vigor.

Consideró que si se recurriera a vetarla o a no publicarla se cometería una afrenta directa contra los derechos humanos y la igualdad en la sociedad queretana. En tanto, Héctor Parra Rodríguez, exdirector de asuntos legislativos en el Congreso local dijo que el gobernador cuenta con 30 días para publicar la reforma al Código Civil del estado que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, en caso de que no lo hiciera en ese periodo la 60 Legislatura podrá hacerla efectiva al publicarla en los medios locales.

Los estatutos del Congreso establecen que el tiempo será el mismo que se marca para cualquier otra iniciativa y, por tanto, no se verá afectado con el cambio en la administración estatal ni con el de la Legislatura. Parra Rodríguez recordó que el gobernador puede regresar la reforma a la Legislatura con observaciones, al encontrar alguna anomalía cometida por los diputados, a quienes puede pedir corregirla; también el gobernador cuenta con la facultad de vetarla. Mientras tanto, el gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que él ya no tiene injerencia en la publicación de la aprobación del matrimonio igualitario en el Diario Oficial. Puntualizó que se trata de un tema específico de los legisladores y que "eso es cancha de cada quién". "No [tiene que pasar por mí] es cuestión únicamente del Poder Legislativo [su opinión como panista] pregúntenme después del 1 de octubre mi opinión", añadió.