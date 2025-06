Piden a mexicanos no caer en provocaciones ante redadas en EU

Ante las redadas y protestas registradas en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, el cónsul de México en Atlanta, Javier Díaz de León, llamó a los connacionales en Alabama, Georgia y Tennessee a "no caer en provocaciones" y a ser respetuosos con las autoridades.

En un mensaje en sus redes sociales, el cónsul Díaz de León dijo que es de suma importancia que las personas mexicanas en Estados Unidos estén informadas y conozcan cuáles son sus derechos, independientemente de su situación migratoria.

"Llamamos a la comunidad mexicana a que mantengan la calma y que sean respetuosos con las autoridades, es muy importante que en todo momento actuemos de manera pacífica y no caigamos en provocaciones", dijo.

Mencionó que en caso de ser detenido o detenida, no se debe oponer resistencia ni agredir a los oficiales; tampoco mentir ni proporcionar documentación falsa; no firmar documentos que no se entiendan; permanecer en silencio y solicitar que se notifique inmediatamente al consulado.

Recordó que para casos de emergencia, el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) opera las 24 horas del días, los 365 días de la semana en el número 520 623 7874.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que hay 61 personas mexicanas detenidas en las redadas registradas en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que estos connacionales están en centros de detención y en contacto con los consulados de México en territorio estadounidense.

"Son 61 con nacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles, y pues también con todas sus familias y dándoles todo el apoyo que requiere", dijo.