Piden a Morena que en reforma militar "se tome en cuenta a oposición"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que la devolución a Comisiones, de la reforma por la que se busca ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, no fue un triunfo ni una derrota de la oposición.

Entrevistado previo al inicio de la sesión de este jueves, el legislador panista señaló que lo que se abrió, fue un nuevo espacio de diálogo, del que pidió que se escuche y tome en cuenta a la oposición.

"Yo no lo pondría en términos de triunfos o derrotas, verlo así me parece que es una visión impropia. Lo que yo veo es que se abre un espacio de diálogo, ahora, lo que yo espero es que ese diálogo sea productivo y que se escuche a la oposición y se tomen en cuenta las propuestas de la oposición", declaró.

El diputado panista lamentó además las denuncias de presión por parte del gobierno y Morena hacia senadores del PAN, por lo que pidió a quienes presuntamente fueron amenazados, a denunciar.

"Yo creo que todo mundo tiene su derecho de hacer su labor de persuasión, no de amenaza, no de chantaje, de persuasión. Si hubo chantaje y amenazas, yo convoco a quienes las recibieron a que tenga el valor civil de dar un paso al frente y las denuncien, porque eso afecta enormemente a la democracia", detalló.

Creel Miranda explicó que como colegisladora, estarán atentos para darle el trámite correspondiente.

"Porque tiene un procedimiento específico. Aún si se rechaza regresa a la Cámara de Diputados y aquí debemos revisar nuevamente el tema, entonces estaremos muy atentos para darle trámite", concluyó.